Sparatoria a una festa di Halloween a Los Angeles | 3 morti e 9 feriti

USA - Sparatoria a una festa di studenti universitari : almeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

Un uomo ruba un'ambulanza e si lancia sulla folla : terrore in centro - travolto anche un passeggino. Arrestato dopo una Sparatoria : terrore in centro a Oslo, capitale della Norvegia, dove un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla che camminava in strada: lo riferiscono i media locali. La polizia ha...

Un uomo ruba un'ambulanza e si lancia sulla folla : terrore in centro. Arrestato dopo una Sparatoria : terrore in centro a Oslo, capitale della Norvegia, dove un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla che camminava in strada: lo riferiscono i media locali. La polizia ha...

15 persone sono morte in una Sparatoria tra militari e civili armati nello stato messicano di Guerrero : Mercoledì c’è stata una sparatoria tra militari e civili armati nella città di Tepochica, nello stato occidentale messicano di Guerrero: sono morte 15 persone (14 civili e un militare). La strage è stata la seconda in Messico negli ultimi due

Uomo si trova invischiato in una Sparatoria - sfugge alla morte grazie alla sua dentiera : Una storia incredibile che sembra essere inverosimile quella di un Uomo che si è salvato dalla sicura morte grazie alla sua dentiera. A raccontare la storia è stato il noto sito di notizie il Daily Telgraph. Un Uomo anziano l’ottantunenne Zacarias Pacheco de Morales, si è trovato per caso, coinvolto in una sparatoria avvenuta nella piccola città brasiliana di Alta Floresta. L’Uomo lavorava nel suo bar che gestiva da ...

In Burkina Faso almeno 16 persone sono morte in una Sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Quattro uomini sono morti in una Sparatoria a Brooklyn - New York : Quattro uomini sono morti e altre cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, uno dei quartieri di New York. Un portavoce della polizia della città ha spiegato che le forze dell’ordine sono state chiamate sul luogo dell’incidente

La Sparatoria di Halle è una tragedia anche perché il TG5 ed Enrico Mentana puntano il dito contro i videogiochi : Ci risiamo e com'è comprensibile molti penseranno che non valga la pena parlarne, che la visibilità venga ingiustamente regalata e che lo stupore sia ormai insensato. Il nostro non è stupore ma un misto di tristezza e rassegnazione senza fine di cui nonostante tutto vogliamo parlare.Nelle ultime ore tutto il mondo è rimasto per l'ennesima volta basito, questa volta di fronte al gesto di Stephan Balliet, un giovane che nella cittadina tedesca di ...

Sparatoria davanti a una sinagoga - due morti : fermato un neonazista. L'estrema destra lo chiama «santo» : Terrore in Germania dove è avvenuta una Sparatoria ad Halle, nell'est del Paese, con morti e feriti: alla Sparatoria sarebbe seguita poi una bomba a mano lanciata nel cimitero ebraico. Per...

C’è stata una Sparatoria a Halle - in Germania : Ci sono almeno due morti, la polizia ha arrestato una persona ma le informazioni sono ancora piuttosto confuse

Germania - Sparatoria davanti a una sinagoga ad Halle : almeno due morti - un arresto : Un grave fatto di cronaca si è verificato poco fa ad Halle, in Germania, una delle più importanti città della Sassonia, nell'est del Paese. Secondo quanto riportano fonti tedesche, un uomo armato di tutto punto, ha fatto fuoco nei pressi di una sinagoga ebraica, colpendo a morte almeno due persone. Sempre i media tedeschi riferiscono che diverse persone sarebbero rimaste ferite. Le informazioni sono comunque ancora molto frammentarie. Pare che ...

Germania - Sparatoria di fronte a una sinagoga - ad Halle. Almeno due morti - fermato un sospetto : Almeno due persone sono state uccise di fronte alla maggior sinagoga della Sassonia.Bomba sul vicino cimitero ebraico La polizia invita la popolazione a non uscire di casa

Germania - Sparatoria vicino a una sinagoga a Halle : almeno due morti. Un arresto : I testimoni: “L’assalitore era vestito da militare”. Lanciata una granata contro il cimitero ebraico

Sparatoria ad Halle in Germania davanti a una sinagoga. Media : "Ci sono vittime" : La Sparatoria a Halle, nell’est della Germania, è avvenuta “davanti alla sinagoga” del quartiere Paulus. Lo scrive il sito del quotidiano tedesco Bild. I Media tedeschi parlano di almeno due vittime. Gli aggressori sarebbero in fuga e la polizia avrebbe chiesto alla popolazione di “rimanere al sicuro nelle proprie case”. Sempre secondo Bild, nell’attacco è stata anche lanciata una granata dentro ...