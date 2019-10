Sondrio | pesta bimbo di 7 anni e accusa la scuola | arrestato 24enne

Sondrio - tempesta di neve blocca tredici escursionisti a oltre 2 mila metri : tra loro anche bambini. Recuperati in elicottero : bloccati a 2.600 metri di quota per una tempesta di neve. È quanto successo a un gruppo composto da diverse famiglie, in provincia di Sondrio. tredici in tutto le persone coinvolte: una coppia con tre figli e un amichetto, due genitori con i due figli, e una coppia con un ragazzo quindicenne. A riportarlo il Corriere della Sera. La comitiva è partita la mattina di sabato 7 settembre per un’escursione ed è arrivata nel pomeriggio in ...