Sondaggio Ixè per Cartabianca | Matteo Renzi sprofonda sotto il 4% | male anche Pd e M5s

Sondaggio Ixè - crolla la fiducia per Pd e M5s : per il 53 per cento degli italiani l'alleanza si è già esaurita : È l'inizio della fine. Dopo la sconfitta in Umbria, all'interno della coalizione Pd e Cinque Stelle si è aperta una voragine che nemmeno il pacato Giuseppe Conte riesce a evitare. Le parole di Luigi Di Maio sul "fallimento del test-Regionali" sono state fatali e gli italiani non se le sono di certo

Sondaggio Ixè per Cartabianca - centrosinistra ko : Matteo Renzi e Pd - un sorpasso per due : Questo centrosinistra, in tutte le sue accezioni, non convince gli elettori che questa settimana gli infliggono una bella batosta. Secondo il Sondaggio dell'Istituto Ixè, illustrato in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, infatti, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi perdono una bella

Sondaggio Ixè - la manovra economica non piace agli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

Manovra : Sondaggio Ixè - ‘va bene per 32% - su carcere evasori ok da 70%’ : Roma, 5 ott. (Adnkronos) – La Manovra economica in discussione in queste riscuote un gradimento piuttosto moderato: si esprime positivamente il 32% degli italiani, mentre nella metà dei casi il giudizio è critico. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca. Mentre sull’inasprimento delle pene per gli evasori, anche di media entità, l’opinione pubblica si ricompatta, esprimendosi nel 70% dei casi a favore di tali ...

Manovra : Sondaggio Ixè - ‘va bene per 32% - su carcere evasori ok da 70%’ : Roma, 5 ott. (Adnkronos) – La Manovra economica in discussione in queste riscuote un gradimento piuttosto moderato: si esprime positivamente il 32% degli italiani, mentre nella metà dei casi il giudizio è critico. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca. Mentre sull’inasprimento delle pene per gli evasori, anche di media entità, l’opinione pubblica si ricompatta, esprimendosi nel 70% dei casi a favore ...

Sondaggio Ixè del 2 ottobre - Lega sotto il 30% - Pd e M5S entrambi al 21% : I sondaggi politici elettorali pubblicati nella giornata di ieri 2 ottobre dall'istituto Ixè vedono un forte calo della Lega di Matteo Salvini, che viene accreditata di un 29,6%, dato ben inferiore a quello fatto registrare alle europee di giugno. Per quanto riguarda gli altri principali movimenti politici, abbiamo il Partito Democratico di Zingaretti che si mantiene sostanzialmente stabile, con il 21,6% delle intenzioni di voto....Continua a ...

Sondaggio Ixè : se si votasse con maggioritario vincerebbe coalizione di governo PD-M5S-Renzi : A Cartabianca ieri sera sono stati svelati i risultati di un nuovo Sondaggio politico condotto da Ixè. Viene confermata la tendenza evidenziata anche da altri istituti, ossia che tutti i principali partiti, dalla Lega al MoVimento 5 Stelle, dal PD a Forza Italia, sono in calo, mentre Fratelli d'Italia continua a crescere. Una nota leggermente diversa riguarda il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che Swg per esempio dà in ...

Sondaggio Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

Sondaggio Ixè - la Lega e Matteo Salvini per la prima volta sotto il 30% : ecco le cifre : "È sempre il primo partito, ma in calo rispetto alle europee dello scorso 26 maggio". Il Sondaggio di Ixè, realizzato per la trasmissione Cartabianca, parla di una Lega sofferente ma non troppo. In effetti per la prima volta il partito di Matteo Salvini scende sotto il 30 per cento, però la sua "sup

Governo - Sondaggio Ixe : Lega sotto il 30% per la prima volta. M5S cresce - il Pd tiene : I dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio Ixe realizzato per #CartaBianca mostrano che per la prima volta la Lega scende sotto la sogliapsicologica del 30%. Il partito guidato...

Sondaggio Ixè - la Meloni cresce più di tutti : il suo gradimento raggiunge il 28% e supera Di Maio e Zingaretti : Giorgia Meloni supera Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti nella fiducia nei leader politici. A confermarlo è l'Istituto demoscopico Ixè, che realizza regolarmente rilevazioni per la trasmissione di Raitre Cartabianca. Le intenzioni di voto questa settimana tendono a confermare le tendenze delineate ne

Sondaggio Ixè per Cartabianca - Giorgia Meloni in volo : quanto guadagna - cifre senza precedenti : L'effetto governo giallo-rosso premia i due partiti che lo compongono - Movimento 5 stelle e Pd - e penalizza la Lega di Matteo Salvini anche se resta il primo partito nelle intenzioni di voto. Crollano poi gli indecisi e gli astenuti. E' quanto emerge da un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabian