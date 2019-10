Sondaggi elettorali Ixè | Fratelli d’Italia sfiora il 10% | M5S dietro al Pd

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Ixè:il 10%, M5Sal Pd Il voto in Umbria fa avanzare la Lega che però rimane ancora sotto i valori ottenuti alle ultime europee. A sostenerlo sono iIxè per Cartabianca realizzati tra il 28 e il 29 ottobre. L’istituto sonda il Carroccio in crescita dello 0,4 al 30,9%. Meglio fad’Italia che si avvicina alla doppia cifra passando dall’8,7 di una settimana fa al 19,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni ruba voti a Forza Italia che infatti cala al 7,7% (-0,4). Per quanto riguarda la coalizione governativa, la sconfitta in Umbria penalizza soprattutto il Movimento 5 Stelle. I pentastellati perdono infatti l’1,6 e scendono al 19,2% in terza posizione, scavalcati dal Pd che registra un calo più contenuto (-0,3 al 19,5%). Italia Viva, che si è tenuta fuori dalla competizione ...

LegaSalvini : ++ SONDAGGI: SALVINI NON SI FERMA PIÙ, LA LEGA TORNA SU NUMERI DA RECORD ++ - lellinara : RT @Giacinto_Bruno: Sondaggi, nuovo record per la Lega: Salvini sfiora il 39%, M5s crolla sotto il 15% - Giacinto_Bruno : RT @Giacinto_Bruno: Sondaggi, nuovo record per la Lega: Salvini sfiora il 39%, M5s crolla sotto il 15% -