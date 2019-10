Sindaco di Roma | parte la gara Salvini-Meloni E si pensa alle primarie

Zingaretti apre il casting per il nuovo Sindaco di Roma : Roma. La sindacatura Raggi procede tra quelle che il sindaco, ieri, definiva “macerie del passato” (secondo lei ereditate dai predecessori) e che i suoi detrattori descrivono come macerie del presente, dai trasporti ai rifiuti all’allarmante disimpegno degli investitori. Dovrebbe quindi spalancarsi

Calabria : cittadini romani stanchi di un Sindaco incapace : Roma – Arrivano le parole di Annagrazia Calabria, membro della Camera dei Deputati appartenente a Forza Italia, sul tweet della sindaca Raggi: “Bloccare un’intera città e pretendere che i cittadini tengano in casa la spazzatura è assurdo: non oso immaginare come si sveglierà Roma domattina. Ancora più inaccettabile, però, è il Sindaco Raggi che dopo aver distrutto la Città si erge a paladina dei romani”. Lo dichiara la deputata di ...

R.Mussolini : Roma come Caracas? Città in piena emergenza sicurezza. Intervento Sindaco non rimandabile : Roma – «A pochi giorni dalla sentenza che ha condannato i due aggressori di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo la sparatoria di cui è stato vittima, la Città assiste impotente all’ennesima aggressione. Questa volta a farne le spese un altro giovane, che ha perso la propria vita durante una semplice passeggiata con la fidanzata nel disperato tentativo di difenderla da un tentaivo di rapina. Trovo ...

Roma - Di Maio : “Pronto ddl per poteri speciali al Sindaco. Parole Spadafora? Tutto M5s sostiene Virginia Raggi” : “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Mi auguro che il Parlamento possa ...

Salvini : io Sindaco? prima o poi - ma non di Roma perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Matteo Salvini : "L'audio di Savoini? Voglio le prove. Io Sindaco a Roma? No. Mi piacerebbe farlo a Milano" : “Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io Voglio delle prove”. Usa queste parole Matteo Salvini per rispondere ad Agorà, su Rai 3, in merito alla registrazione del Metropol di Mosca, nella quale l’ex portavoce, Gianluca Savoini era al tavolo con i russi per una presunta trattativa per finanziare la ...

Sindaco di Modica a Roma per Tribunale : spiragli di riapertura : Il Sindaco Abbate a Roma per il Tribunale: spiragli di (ri)apertura. Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, è stato ascoltato oggi a Montecitorio

Roma : Renzi - ‘se c’è persona che ha fallito come Sindaco è Raggi’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Spero che la Raggi si dimetta domattina. Se c’è una persona che ha fallito come sindaco è la Raggi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Roma: Renzi, ‘se c’è persona che ha fallito come sindaco è Raggi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd - Romano : “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no - è un pessimo Sindaco”. E ironizza su Italia Viva : “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a Raggi: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che ...

Gregoria : Roma necessita di riforma - autonomia e nuovo Sindaco : Roma – Augusto Gregori, componente della Segreteria del Partito Democratico, ha parlato delle necessità di Roma per uscire dal lungo periodo di crisi in cui si trova. “Roma ha bisogno di un riforma strutturale, una vera autonomia legislativa ed organizzativa. Poi bisogna ripensare al ruolo dei Municipi, che vanno resi maggiormente partecipi nella vita amministrativa della citta’, oggi troppo spesso in ostaggio dei soffocanti ...

M5s Roma : "Il Sindaco della Capitale partecipi al Cdm" : A lanciare la proposta è l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis: "Il sindaco della Capitale partecipi al Consiglio dei ministri". Non una partecipazione occasionale a seconda dell’agenda ma "in modo permanente" per Virginia Raggi. L’assessore spiega che sono state già elaborate "alcune iniziative mirate ad avviare subito l'iter". La richiesta del Movimento 5 Stelle Romano si inserisce nel quadro del dibattito sullo status della ...

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il Sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

Roma : Salvini - ‘Raggi non sa fare il Sindaco - si dimetta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quando c’erano le elezioni dissi: ‘piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Roma: Salvini, ‘Raggi non sa fare il sindaco, si dimetta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Salvini - ‘Raggi non sa fare il Sindaco - si dimetta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quando c’erano le elezioni dissi: ‘piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Roma: Salvini, ‘Raggi non sa fare il sindaco, si dimetta’ sembra essere il primo su CalcioWeb.