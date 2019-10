Serie A | Juventus Genoa 2 a 1 | il rigore al 94esimo di Ronaldo riporta Sarri in vetta

Calcio - Serie A 2019-2020 : Cristiano Ronaldo regala la vetta alla Juventus - poker delle romane : La decima giornata della Serie A di Calcio vede il successo per 2-1 della Juventus sul Genoa, con i bianconeri che mantengono la vetta della classifica grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 95. poker delle romane: la Roma regola per 4-0 l’Udinese in trasferta, mentre la Lazio con identico punteggio si libera del Torino. Continua la favola del Cagliari, al quinto posto con 18 punti dopo il successo per 3-2 sul Bologna, ...

Risultati Serie A 10ª Giornata – Il Cagliari sogna l’Europa - volano Roma e Lazio : Ronaldo salva la Juventus : Il Cagliari supera 3-2 il Bologna e aggancia la zona Europa, Lazio e Roma scavalcano il Napoli, Juventus prima grazie a Cristiano Ronaldo: i Risultati della 10ª Giornata di Serie A Turno infrasettimanale di Serie A ricco di emozioni quello che si gioca in un particolare mercoledì pieno di gol e verdetti importanti. La prima pagina della Giornata la prende il Cagliari con il successo per 3-2 sul Bologna che proietta i sardi in zona Europa. ...

Torino-Juventus - Serie A calcio : quando si gioca il derby - orario - tv e streaming : La Serie A di calcio sabato 2 novembre vedrà disputarsi i primi incontri validi per l’undicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano offrirà, alle ore 20.45, il match tra Torino e Juventus, ovvero il sentitissimo derby della Mole, che sarà come sempre spettacolare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita dell’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri vara il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...

Brescia-Inter 1-2 - Serie A calcio 2019-2020 : Lukaku e Lautaro Martinez decisivi - i nerazzurri vanno a +2 sulla Juventus : Tre punti sudatissimi ed estremamente importanti per l’Inter che espugna il “Rigamonti” di Brescia nella decima giornata di Serie A 2019-2020 imponendosi per 2-1 con i gol di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku al termine di una sfida non esaltante dal punto di vista del gioco. La compagine guidata da Antonio Conte, grazie a questo successo esterno, si è momentaneamente portata in vetta al campionato con due punti di vantaggio ...

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Juventus-Genoa Serie A : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : La Serie A 2019/2020 torna subito in scena per il turno infrasettimanale. Si scende in campo per la decima giornata, ed i campioni d’Italia della Juventus attendono il Genoa mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00. La formazione di Maurizio Sarri, reduce dalla deludentee trasferta di Lecce, cerca i tre punti contro i Grifoni del nuovo mister Thiago Motta per proseguire nella rincorsa al suo nono Scudetto di fila. Dall’altra parte per i ...

Inter-Parma - Serie A calcio : i nerazzurri non sfruttano il pareggio della Juventus e restano secondi : L’Inter non sfrutta il clamoroso pareggio della Juventus sul campo del Lecce e si deve accontentare di un deludente 2-2 casalingo contro il Parma. I nerazzurri avevano l’occasione di portarsi in testa alla classifica della Serie A ma serviva la vittoria a San Siro contro i ducali, la compagine meneghina partiva con tutti i favori del pronostico ma invece si è fatta bloccare dagli emiliani e non è andata oltre il pareggio. I ragazzi ...

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : pari Juventus - ora l'Inter! Live score : Risultati Serie A, classifica: la Diretta gol Live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...