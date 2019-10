Serie A | i risultati della decima giornata

Risultati Serie A 10ª Giornata – Il Cagliari sogna l’Europa - volano Roma e Lazio : Ronaldo salva la Juventus : Il Cagliari supera 3-2 il Bologna e aggancia la zona Europa, Lazio e Roma scavalcano il Napoli, Juventus prima grazie a Cristiano Ronaldo: i Risultati della 10ª Giornata di Serie A Turno infrasettimanale di Serie A ricco di emozioni quello che si gioca in un particolare mercoledì pieno di gol e verdetti importanti. La prima pagina della Giornata la prende il Cagliari con il successo per 3-2 sul Bologna che proietta i sardi in zona Europa. ...

Risultati Serie B - 10^ giornata : il Benevento vince e si riprende la vetta solitaria [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si scende subito in campo per il turno infrasettimanale. 10^ giornata che si gioca quasi interamente al martedì con ben otto gare alle 21. Le due prime della classe, Crotone e Benevento, sfidano rispettivamente Chievo (a Verona) e Cremonese (al Vigorito). Sfida interessante quella tra Perugia ed Ascoli, la Salerninata va a Pisa mentre l’Empoli ospita lo Spezia. Il programma completo. Il ...

RISULTATI Serie A - CLASSIFICA/ Squadre in campo al San Paolo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 30 ottobre 2019. La CLASSIFICA aggiornata per la 10giornata.

Risultati Serie A - 10^ giornata : si gioca Napoli-Atalanta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Nel primo match colpo grosso del Verona sul campo del Parma, decisiva la rete di Lazovic dopo pochi minuti. L’accoppiata Martinez-Lukaku trascina l’Inter contro il Brescia, finisce 1-2. Alla ricerca dei tre punti Juventus e Napoli, tutte e ...

Risultati Serie D - colpo grosso del Bra contro il Savona : ok Virtus Bergamo e Belluno : Risultati Serie D – La quarta Serie italiana, la Serie D, torna in campo per un nuovo turno. Tante le squadre di blasone impegnate. Si sono giocati tre gironi e sono arrivate alcune indicazioni. Nel Girone A colpo grosso da parte del Bra che ha vinto sul campo del Savona, 1-2 il risultato finale. Nel Girone B blitz del Virtus Bergamo, fa valere il fattore campo la Pro Sesto che ha vinto 4-2 contro l’Inveruno, successo esterno ...

Risultati Serie D - il programma completo del turno infrasettimanale : Risultati Serie D – La quarta Serie italiana, la Serie D, torna in campo per un nuovo turno. Tante le squadre di blasone impegnate. Si gioca in tre gironi per il turno infrasettimanale. Nel girone A il Savona riceve il Bra. Impegno casalingo per la Pro Sesto nel girone B contro l’Inveruno. Nel girone C c’è Adriese-Belluno. GIRONE A Savona-Bra GIRONE B Arconatese-Legnano Bolzano-Tritium Brusaporto-Virtus ...

Risultati Serie B - 10^ giornata – I parziali a fine primo tempo : Crotone - Ascoli e Pisa avanti : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si scende subito in campo per il turno infrasettimanale. 10^ giornata che si gioca quasi interamente al martedì con ben otto gare alle 21. Le due prime della classe, Crotone e Benevento, sfidano rispettivamente Chievo (a Verona) e Cremonese (al Vigorito). Sfida interessante quella tra Perugia ed Ascoli, la Salerninata va a Pisa mentre l’Empoli ospita lo Spezia. Il programma ...