Senato | via libera alla Commissione contro odio e violenza Il centrodestra si è astenuto

Fonte : blogo

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Con 151 voti a favore, nessuno contrario e ben 98 astensioni, ilha approvato la mozione a prima firma della senatrice a vita Liliana Segre per l'istituzione di unastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'.Unaoggi più necessaria che mai dopo il declino registrato in Italia negli ultimi due anni e fomentato, almeno in parte, dpolitica dell'messa in atto da una parte dell'esecutivo Lega-M5S. E non è un caso che quello stessoche per mesi ha negato l'esistenza di un problema razzismo in Italia oggi ha deciso di astenersi.La mozione arrivava dmaggioranza - decine le firme, a cominciare da quella di Liliana Segre, ma anche De Falco, Renzi, Pinotti, Bellanova e De Petris - e per questo ilsi è rifiutato di partecipare al voto. Ma le ...

RaiNews : Un lungo applauso dell'emiciclo ha accolto il via libera dell'aula. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono… - MinisteroDifesa : #30ottobre Il Ministro @guerini_lorenzo ha presentato davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato le nuove… - paoloNPI : RT @ISentinellidi: Una grande notizia!! #LilianaSegre #Razzismo #antisemitismo -