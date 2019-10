Senato | nasce la commissione Segre contro razzismo e antisemitismo Il centrodestra si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire unastraordinariaodio,, proposta dalla senatrice a vita Liliana. L’aula dell’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso eri in piedi come tributo. Si è astenuto il. “Siamo, violenza, odio esenza se e senza ma”, ha detto ilre e leader del Carroccio Matteo Salvini. “Tuttavia non vorremmo che qualcuno a sinistra spacciasse perquello che per noi è convinzione e diritto ovvero il ‘prima gli italianì. Siamo al fianco di chi vuole combattere pacificamente idee fuori dal mondo, però non vogliamo bavagli e stato di polizia che ci riportano a Orwell”. Una motivazione condivisa anche da Fratelli d’Italia ...

