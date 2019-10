Selvaggia Lucarelli | ' Delusi dalla sinistra votano Salvini? Questa storia ha rotto i c'

Daniela Martani parla di Fedez - Selvaggia Lucarelli interviene : è lite : Daniela Martani parla di Fedez a La Vita in Diretta, interviene Selvaggia Lucarelli e scoppia la lite Oggi lo studio de La Vita in Diretta si è letteralmente acceso. Lorella Cuccarini ha infatti ospitato Daniela Martani per parlare di quello che è successo con Fedez. Proprio ieri, il rapper italiano è apparso sui social molto […] L'articolo Daniela Martani parla di Fedez, Selvaggia Lucarelli interviene: è lite proviene da Gossip e Tv.

Siffredi replica a Selvaggia Lucarelli : 'Ciò che faccio non è il male - non siate ipocriti' : Uno, Rocco Siffredi, 55 anni, è il re del cinema a luci rosse. L'altra, Selvaggia Lucarelli, 45 anni, è una nota blogger, opinionista e polemista, sempre pronta a castigare con note al vetriolo i personaggi celebri. Tra i due non sono mancati attriti: ad esempio nel 2014 quando, in un 'gioco' radiofonico ospite a La zanzara, lui la paragonò a un agnellino dietro una corazza aggressiva, preferendole ipoteticamente tra le lenzuola l'allora ...

Selvaggia Lucarelli e Rocco Siffredi - lo scontro social dopo Live - Non è la d'Urso : Rocco Siffredi è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso su Canale 5, nell'ormai consueto spazio dedicato alle trasgressioni degli italiani. Incalzato dall'opinionista Alda D'Eusanio, la star dei film a luci rosse ha rivelato di aver praticato del sess0 orale con un'anziana amica di famiglia dopo il funerale della madre.L'intervento di Rocco Siffredi nel talk show ha ...

Selvaggia Lucarelli durissima contro Barbara D'Urso e l'intervento di Rocco Siffredi : "Uno spettacolo osceno" : La giornalista attacca duramente la conduttrice: "Mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo"

Selvaggia Lucarelli - l’attacco alla d’Urso stavolta è pesantissimo : l’accaduto : Live – Non è la d’Urso, Selvaggia Lucarelli attacca duramente Barbara d’Urso Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una critica pesantissima ai programmi di Barbara d’Urso e alla conduttrice stessa commentando una serie di video presi dalle sue trasmissioni che proprio non ha gradito; la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stato […] L'articolo Selvaggia Lucarelli, l’attacco alla ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso : 'Sara Tommasi trattata come Joker' : Che tra le due non corra buon sangue è notorio: di 'scaramucce' tra loro ce ne è stata più d'una finita in tribunale. In una delle ultime risolta per via giudiziaria, Selvaggia Lucarelli, condannata in primo grado per aver paragonato Barbara D'Urso al criminale nazista Erik Priebke, lo scorso luglio è stata assolta in appello. Stavolta l'opinionista, nota al grande pubblico per i post pungenti sui temi più disparati e gli interventi al vetriolo ...

Lorenzo Biagiarelli/ "Io e Selvaggia Lucarelli non litighiamo! Cosa le cucino se…" : Lorenzo Biagiarelli: la relazione d'amore con Selvaggia Lucarelli e Cosa le cucina per farla felice, o se hanno litigato!,

Lorenzo Biagiarelli : "Selvaggia Lucarelli? Ci siamo riconosciuti all'istante" : Lorenzo Biagiarelli, food blogger di successo, in libreria con 'Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare', e prossimamente su Real Time, nei panni di giudice della versione bed and breakfast di 'Cortesie per gli ospiti', ha raccontato degli aspetti inediti della sua relazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Lo chef, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha ammesso candidamente che si ...

Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini : «Era meglio se ti aiutavi a casa tua» : Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa...

Selvaggia Lucarelli su Facebook un post contro Barbara D’Urso : Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La Lucarelli ha appena condiviso un post su “Facebook” prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a parlare dell’ospitata di Sara Tommasi a ...

Selvaggia Lucarelli e l'attacco a Barbara D'Urso sul caso Sara Tommasi : "Mi è parso di assistere a una scena di Joker - dove Joker era Sara Tommasi e Barbara D’Urso il cinico conduttore Franklin", le parole della giornalista del 'Fatto Quotidiano' condannano la modalità dell'intervista alla showgirl umbra.

Selvaggia Lucarelli - post al vetriolo contro Barbara D’Urso : «Chi si serve della malattia mentale per aumentare lo share…» : Selvaggia Lucarelli, post al vetriolo contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La giudice di Ballando con le Stelle ha appena condiviso un post su Facebook prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a ...

Selvaggia Lucarelli - post al vetriolo contro Barbara D’Urso : «Chi si serve della malattia mentale per aumentare lo share…» : Selvaggia Lucarelli, post al vetriolo contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La giudice di Ballando con le Stelle ha appena condiviso un post su Facebook prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a ...

Selvaggia Lucarelli piomba di nuovo su Barbara d’Urso : il caso Tommasi : Selvaggia Lucarelli piomba nuovamente su Barbara d’Urso: nel mirino l’intervista della conduttrice a Sara Tommasi Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Barbara d’Urso. L’affilata penna della giornalista, oggi, ha messo nero su bianco sul Fatto Quotidiano una critica tagliente relativa all’intervista che la conduttrice partenopea ha fatto a Sara Tommasi durante l’ultima puntata di Live […] L'articolo ...