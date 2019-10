Scuola | Mattarella ha firmato il decreto ' salva-precari bis'

Mattarella a L’Aquila ricorda il giovane migrante del Mali annegato con la pagella cucita in tasca : “Scuola è speranza sempre e ovunque” : “Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d’identità e la sua speranza, la scuola, è una speranza sempre e ovunque”. È stato questo uno dei passaggi più sentiti e applauditi del discorso ...

Mattarella : la Scuola ha grandi meriti e qualità straordinarie : Mattarella: la scuola ha grandi meriti e qualità straordinarie."La scuola italiana ha grandi meriti e qualità straordinarie

I suggerimenti di Mattarella per realizzare una Scuola migliore : Sergio Mattarella invita le istituzioni a rispettare gli impegni per la ricostruzione di tutti i centri colpiti dal terremoto, auspica che ovunque sia garantita la "massima cura per la sicurezza degli edifici" scolastici e ricorda che investire nella scuola (che definisce "levatrice di liberta'") è "la scelta più produttiva sia per le istituzioni sia per le famiglie perché rinunciare alla formazione è spesso anticamera ...

Scuola - Mattarella : "Garantire ovunque la sicurezza degli edifici" : Il presidente della Repubblica a L'Aquila per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "Le pubbliche istituzioni rispettino impegni presi con i cittadini colpiti dal sisma". "Rinunciare all'istruzione è l'anticamera dell'illegalità"

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli edifici. Mobilità sociale ferma - Scuola può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto delL’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alL’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico “Tutti a ...

Scuola : Mattarella - ‘società aggressiva rischia di accentuare fratture’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “La Scuola e la famiglia devono parlarsi, incontrarsi, collaborare tra loro. Una società aggressiva, attraversata dal risentimento, orientata a esaltare l’interesse individuale a discapito della comunità, rischia di accentuare le fratture tra insegnanti e genitori”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a L’Aquila alla cerimonia per ...

Scuola : Mattarella - ‘docenti colmano carenze risorse e strutture’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Tanti meriti vanno riconosciuti agli insegnanti, ai maestri, ai professori, che mettono la loro passione e la loro preparazione a servizio dei giovani. Non sempre ricevono dalla società e dalle istituzioni il riconoscimento che è loro dovuto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a L’Aquila all’inaugurazione dell’anno ...

Scuola : Mattarella - ‘ha grandi meriti e qualità straordinarie’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “La Scuola italiana ha grandi meriti. E straordinarie qualità. Lo dimostrano i nostri giovani che si fanno apprezzare ovunque, in Italia e all’estero. Lo dimostrano i giovani talenti che partecipano, con successo, agli incontri internazionali”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno scolastico a ...

**Scuola : Mattarella - ‘garantire sicurezza edifici’** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici”. Lo ha detto a L’Aquila, a dieci anni dal sisma che provocò 309 vittime, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia dell’avvio dell’anno scolastico.L'articolo **Scuola: Mattarella, ‘garantire sicurezza edifici’** sembra essere il primo su ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

L’Aquila - Action aid organizza presidio per la visita di Mattarella : “Nemmeno una Scuola ricostruita - agire immediatamente” : “A dieci anni dal sisma avremmo voluto ospitare il presidente della Repubblica in una vera e propria scuola invece qui non ne è stata ricostruita nemmeno una”. A parlare è Sara Vegni di Action Aid che oggi, in occasione della visita di Sergio Mattarella e del neo ministro Lorenzo Fioramonti alL’Aquila con circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia, ha organizzato un presidio. “Siamo qui per ringraziare il Presidente ...