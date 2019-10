Sci alpino | Coppa del Mondo | gli slalom di Levi in tv su Rai Sport il 23 e 24 novembre

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : gli azzurri si allenano per le prossime tappe. Goggia e Brignone allo Stelvio - slalomisti a Soelden : Nel weekend è ufficialmente incominciata la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden si sono disputati i due giganti d’apertura e il ghiacciaio austriaco ha emesso i primi verdetti con le vittorie della neozelandese Alice Robinson e del francese Alexis Pinturault. L‘Italia torna a casa senza un podio, Federica Brignone è quella che ci è andata più vicina con un sesto posto e ora è già tempo di pensare ai prossimi ...

Sci alpino - Federica Brignone e compagni già al lavoro sullo Stelvio dopo la tappa di Soelden : Soelden è già il passato: Brignone, Goggia e Bassino subito a lavoro sullo Stelvio. Raduno anche per gli slalomisti I due giganti disputati nel weekend a Soelden, tappa di apertura della Coppa del mondo 2019/2020 rappresentano il passato per le donne e gli uomini azzurri, tornati già a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali. Da domenica 27 ottobre infatti, Sofia Goggia, Federica Brigonone e Marta Bassino, si stanno allenando sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : più ombre che luci per l’Italia nei giganti di Soelden : Non si può negare che dal weekend di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino di Soelden ci aspettavamo di più, in particolare nel gigante femminile. Prima o poi la serie di quattro gare consecutive sul ghiacciaio del Rettenbach con almeno un’azzurra sul podio doveva interrompersi. E’ successo quest’anno: Federica Brignone, come sempre, ci ha provato, e dopo la prima manche l’obiettivo era centrato in pieno con la 29enne valdostana, malgrado ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia dopo Soelden. Brignone tra le big - brava Melesi. De Aliprandini unica luce nel buio della squadra maschile : Nel weekend appena terminato è iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Si è cominciato con i classici due gigante (femminile e maschile) da Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach. Queste le pagelle dell’Italia dopo le prime gare: Federica Brignone 7: chiude il primo gigante della stagione al quinto posto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche. La valdostana ha pagato qualche imprecisione sul ripido, ma è stata ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2019 : il ritiro di Hirscher e la discontinuità di Feller evidenziano il momento difficile dell’Austria nella specialità : E’ vero che il Wunderteam maschile risorge spesso dalle proprie ceneri quando in pochi se lo aspettano ma in gigante sarà difficile per gli austriaci colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Marcel Hirscher. Nelle ultime due stagioni, oltre al fuoriclasse del Salisburghese che ha lasciato il Circo Bianco poco meno di due mesi fa, tra le porte larghe è salito sul podio solo Manuel Feller, secondo a Garmisch-Partenkirchen il 28 gennaio 2018, mentre ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden : le pagelle. Pinturault mette ko Kristoffersen - rinascono Faivre e Ligety - De Aliprandini bene a metà : Ecco le pagelle del gigante di Soelden che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020. ALEXIS Pinturault: 10 – Due manche impeccabili con la differenza che nella seconda non ha fatto il miglior tempo ma il quinto, e solo per i segni sulla pista essendo sceso per trentesimo. La stagione è solo all’inizio ma lui ha ampiamente superato il primo esame importante. In pole position per la Coppa. MATHIEU Faivre: 9,5 ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Pinturault si prende il primo gigante - doppietta francese a Soelden : Pinturault si prende la scena a Soelden: è sua la prima gara senza Hirscher. Bene De Aliprandini: è ottavo È Alexis Pinturault ad aggiudicarsi il gigante di Soelden (Aut), prova di apertura della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019/2020. Nella prima gara senza Marcel Hirscher, il campione austriaco capace di aggiudicarsi le ultime 8 sfere di cristallo, la scena se la prende Alexis Pinturault, bravo a mettersi dietro l’altro ...

Sci alpino - Gigante Soelden 2019 : Alexis Pinturault domina e si candida per la generale. Doppietta Francia - De Aliprandini ottavo : Il Gigante di apertura di Coppa del Mondo maschile di Soelden riparte nello stesso modo con cui era finito quando era stato disputato l’ultima volta tre anni fa, e cioè con la vittoria di Alexis Pinturault. Il 28enne di Courchevel coglie dunque il suo secondo trionfo sul ghiacciaio del Rettenbach facendo segnare il quinto miglior tempo nella seconda manche dopo aver chiuso in testa la prima, quanto gli basta per chiudere di 54 centesimi davanti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : trionfo francese! Pinturault primo e Faivre secondo. Che rimonta De Aliprandini : è ottavo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59: Grazie per averci seguito, appuntamento a fra meno di un mese a Levi per i due slalom finlandesi. Buona domenica! 13.58: primo e secondo: i francesi si prendono tutto a Soelden con Pinturault primo e Faivre secondo, terzo gradino del podio per Kranjec, quarto Ford e quinto un ritrovato Ligety. Bella seconda manche dell’azzurro De Aliprandini che è ottavo 13.56: Trionfa Alexis ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : inizia la seconda manche - la Francia punta alla doppietta - azzurri e Kristoffersen per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51: Pinturault e Faivre hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri nella prima manche ma bisognerà vedere che pista troveranno dopo 28 discese 12.47: Sarà battaglia durissima per il podio perché sono una dozzina gli atleti racchiusi in meno di un secondo e, viste le temperature, non sono da escludere anche grandi rimonte da dietro 12.44: Solo due gli italiani ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : inizia la seconda manche - grande equilibrio fra i primi 10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Sí riparte da una prima manche che ha premiato la squadra francese che occupa le prime due posizioni con Pinturault e Faivre, divisi da soli 2 centesimi. A tre decimi si trova lo svizzero Odermatt, terzo 12.35: Tra meno di mezz’ora il via della seconda manche del Gigante maschile di Soelden LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.18: SI chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della prima manche del ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Pinturault super nella prima manche - De Aliprandini miglior azzurro : Dominio francese nella prima manche del gigante di Soelden, De Aliprandini e Moelgg in cerca di rimonta Senza il pluricampione Hirscher, ritiratosi all’età di 30 anni, si è aperta ufficialmente a Soelden la stagione maschile la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. nella prima manche di gigante, a dominare sono i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, rispettivamente in prima e seconda posizione, staccati di appena due ...

Sci alpino – Gigante speciale per Moelgg : l’azzurro festeggia la gara numero 300 a Soelden : Un Gigante da ricordare per Manfred Moelgg: a Soelden festeggia la gara numero 300 in carriera Quello di Soelden sarà un Gigante speciale per Manfred Moelgg. Sul ghiacciaio del Rettenbach, infatti, il finanziere di San Vigilio di Marebbe festeggerà la gara numero 300 in carriera: un traguardo importante per il 37enne, che in carriera può vantare tre medaglie ai Mondiali e ben venti podi in Coppa del Mondo, uno raggiunto proprio sulla ...