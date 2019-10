Schopenhauer | l' arte di mettere insieme la morale e il libero arbitrio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Luigi Iannone Una nuova edizione curata da Sossio Giametta di due saggi cardine del pensatore tedesco Sono pochi i filosofi che possono vantare una presenza costante nelle classifiche dei libri più venduti. E ancora di meno quelli che riuscono a intercettare un pubblico trasversale per età, gusti, cultura. A Arthur(1788-1860) è riuscita la doppia impresa. Essere un riferimento per le accademie e, grazie alla fortunata serie di saggi dal titolo accattivante e spesso forzato (L'di ottenere ragione, L'di essere felici, L'di insultare e via dicendo), trascinare il proprio pensiero in sentieri inusuali. E che abbia la duplice capacità di essere divulgativo e intricato, analitico e didascalico, ce lo dimostra I due problemi fondamentali dell'etica, il volume di ottocento pagine che riunisce «Sulla libertà del volere umano» e «Sul fondamento della ...

