Scacchi | Europei a squadre 2019 | l’Italia batte l’Albania nell’Open e pareggia con la

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia sconfitta in entrambi i tornei. Alla vigilia del riposo dopo cinque turni Russia sugli scudi : Si conclude oggi la prima parte degli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, che osserveranno nella giornata di domani un giorno di riposo prima di ripartire con i quattro turni conclusivi. Non arrivano buone notizie per l’Italia, che cede sia con la Nazionale Open che con quella femminile. In quest’ultimo caso, le azzurre incappano nella seconda sconfitta consecutiva, dopo tre successi in serie, ma anche ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : prima sconfitta per l’Italia femminile - la selezione Open interrompe finalmente il digiuno : Giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. Se da una parte la fomazione Open finalmente riesce a interrompere la striscia senza successi con la vittoria sulla pur non difficile Scozia, per quel che riguarda la squadra femminile c’è da registrare la prima sconfitta, seppur di misura, nei confronti dell’Ungheria. Partiamo proprio da quest’ultima ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : tris dell’Italia femminile - nel terzetto di testa! Altra sconfitta per la squadra Open : Ci sono due versioni che stanno vivendo un momento diametralmente opposto dell’Italia agli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi. Da una parte c’è l’Italia femminile, che con il terzo successo in altrettanti incontri si issa in testa assieme alle sole Russia e Georgia, dall’Altra quella Open, che perde ancora contro la Bielorussia e si ritrova nei bassifondi della classifica con un solo punto su ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : è grande Italia femminile contro l’Ucraina - pari nell’Open con la Lituania : Giornata ambivalente per l’Italia agli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. La squadra femminile, infatti, rimane a punteggio pieno, ed è una delle sole cinque a trovarsi in questa situazione assieme a Romania, Spagna, Georgia e Russia (che, in termini di punteggio complessivo sui singoli match, hanno fatto più punti, ma per il momento è un discorso prematuro da fare). Continuano invece le difficoltà ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia travolta dalla Spagna nel torneo Open - donne ok con la Svizzera. Russia e Inghilterra inciampano nel pari : Sono cominciati quest’oggi gli Europei a squadre di Scacchi in quel di Batumi, in Georgia, e subito ci sono stati alcuni risultati a sorpresa soprattutto nella sezione Open, mentre in quella femminile tutto è andato all’incirca come da pronostico. Il vento di sorpresa non ha riguardato, purtroppo, l’Italia, che due anni fa piazzò un clamoroso esordio battendo l’Azerbaigian poi campione. In questo caso, di gloria non ce ...