Sassuolo-Fiorentina 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | brilla ancora la stella di Castrovilli

Sassuolo-Fiorentina - Montella : “Con Ribery nessun problema - ma non faremo ricorso” : “Con Franck abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, sin dal primo giorno, anzi anche prima del suo arrivo”. Vincenzo Montella fa questa premessa e assicura che con Ribery non c’è alcun problema e che quella reazione, dopo la sostituzione nel match con la Lazio, non ha lasciato strascichi. “In campo non mi ero accorto di nulla, me l’aspettavo che potesse risentirsi per il cambio e non l’ho guardato, ...