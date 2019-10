Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ildi Graziella Giraudo era stato trovato dai carabinieri nel 2013, dopo che nessuno aveva visto la donna alla veglia funebre della sua coinquilina. Della ‘’, a cui si rivolgevano fedeli da tutta Italia, non si avevano notizie dalla fine degli anni ’90 e in molti credevano che fosse partita per un viaggio. In realtà la donna era morta per cause naturali e i suoi parenti avevano conservato in casa ilper 17 anni. Condannati in primo grado, la corte d’Appello di Torino ha assolto “per non aver commesso il fatto” Aldo e Alfio Pepino, rispettivamentedella Giraudoera didi. Assolta anche Elda Allinio, sorella del genero della ‘’, accusata di favoreggiamento. Il pg Giancarlo Avenati Bassi, ha chiesto il non doversi procedere per prescrizione. Ritenuta una guaritrice, ...

fattoquotidiano : Santona imbalsamata, marito e figlio assolti dall’accusa di occultamento di cadavere - TutteLeNotizie : Santona imbalsamata, marito e figlio assolti dall’accusa di occultamento di cadavere -