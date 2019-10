Sanità | sindaco Padova | ' per nuovo ospedale serve gioco di squadra governo compreso'

“Il sindaco del rione Sanità ” è l’anti-Gomorra : È l’anti-Gomorra “Il sindaco del rione Sanità” , l’ultimo film del regista partenopeo Mario Martone: una rivisitazione in chiave contemporanea dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo, che già lo stesso regista mise in scena nel 2017, e che all’ultima Venezia 76° ha ottenuto il Leoncino d’oro. Antonio Barracano (Francesco Di Leva) è un boss quarantenne del rione Sanità – ex pastore – che dopo un omicidio da cui è uscito giudizialmente ...

Il Sindaco Del Rione Sanità - nel corpo a corpo con Eduardo - Martone resta ostaggio del dramma di De Filippo : Il Sindaco Del Rione Sanità parte come un film di genere: il boss Antonio Barracano è nella sua villa sul Vesuvio, e da quel punto di vista privilegiato la sterminata area metropolitana di Napoli con le sue luci notturne assomiglia a quella di una qualunque megalopoli. Un'immagine che potrebbe sicuramente appartenere a un thriller criminale. L’inizio fa pensare quindi che Martone , per questa trasposizione cinematografica dell’omonimo dramma ...

Il sindaco del rione Sanità - la Napoli di De Filippo incontra Gomorra : https://www.youtube.com/watch?v=3cjNeYto4ZM L’elemento che più salta all’occhio di questa versione de Il sindaco del rione Sanità (commedia in tre atti, scritta da Eduardo De Filippo) è il suo essere stato attualizzato assecondando estetica, sound e look di Gomorra – La serie. Mario Martone da tantissimo tempo lavora su Napoli, sulla città, sui napoletani, sul napoletano come lingua e su un racconto per il grande schermo della ...