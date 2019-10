Sanità | nuovo ospedale Padova | sottoscritto accordo di programma

Nuovo Ticket sanitario e colf : governo Conte fa retromarcia - non ci saranno : Nuovo Ticket sanitario e colf: governo Conte fa retromarcia, non ci saranno Il tema della riforma dei Ticket e del super Ticket sanitario è tornato in auge grazie alle recenti dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. L’unico ministro in quota LeU ha proposto una rimodulazione del Ticket a partire da criteri di progressività e l’abolizione totale del super Ticket. Inoltre, chiede un piano importante ...