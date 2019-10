Salvini: migranti? Abbiamo già dato

"Siamo in Parlamento per limitare i danni di questa Manovra, siamo già al lavoro per fare proposte". Così a Radio Anch'io su Radio 1 Rai il leader leghista, aggiungendo: "Serve liberare energie e lasciar tornare a lavorare gli imprenditori". Poi: "Se hanno scambiato elasticità sulla Manovra con accordo sugli sbarchi non mi sembra una mossa intelligente. Con me, 96% degli sbarchi in meno, con nuovo accordo? Redistribuzione del 10% di chi arriva con le Ong.Con tutto il rispetto,abbastanza".(Di mercoledì 30 ottobre 2019)