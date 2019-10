Fonte : agi

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “Voglio essere il sindaco dell'Emilia-Romagna. A differenza diche i voti li chiederà per mandare a casa Conte”. In una intervista a la Repubblica il governatore uscente dell'Emilia-Romagna, Stefanoche la sua campagna elettorale sarà tutto tranne che nazionale e aggiunge: “Io mi sono speso per cinque anni su questae chiedo agli elettori di poterlo fare per i prossimi cinque. E pazienza severrà qui ogni giorno a dire che si vuole prendere l'Emilia-Romagna. Dica cheha per governarla, semmai». Anche perché, sottolinea, “non penso che buttarla su fascismo e antifascismo sia utile” mentre semmai rivolge l'appello “a chi vive qui e che penso non possa negare la qualità dei servizi che offriamo”, un territorio che gli indicatori posizionano “tra i più competitivi d'Europa”. Perciò i voti li chiederà sui progetti futuri, la mobilità sostenibile, ...

Agenzia_Italia : '#Salvini illustri le idee per governare la Regione', dice #Bonaccini - fisco24_info : 'Salvini illustri le idee per governare la Regione', dice Bonaccini: “Voglio essere il sindaco dell'Emilia-Romagna.… - VCopppla : RT @MikeLinus3: Il delirio di onnipotenza delle #elezionieuropee ha già fatto vittime illustri. La prossima sarà #Salvini. Ha tradito il co… -