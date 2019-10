Sala | «La cosa migliore? San Siro ridotto con zona commerciale»

F24 errato : multe Salate in arrivo per chi sbaglia. Ecco cosa cambia : F24 errato: multe salate in arrivo per chi sbaglia. Ecco cosa cambia Nel quadro delle misure previste a favore della lotta all’evasione fiscale, ce n’è una – contenuta nel Decreto fiscale – che con tutta probabilità non farà affatto felici i contribuenti italiani. Stiamo parlando delle nuove multe, assai consistenti, previste per chiunque sbagli a compilare il modello f24, utilizzato – com’è noto – ...