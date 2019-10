Rugby | Sergio Parisse in lizza per il Premio Miglior Meta dell’anno! Il capitano

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)è inper ildell’Anno (InternationalPlayer Try of the Year 2019). La segnatura reata daldell’Italia contro la Russia nel Test Match di San Benedetto del Tronto è tra le quattro finaliste per il prestigioso riconoscimento che verrà consegnato il prossimo 3 novembre a Tokyo (Giappone) in occasione dei WorldAwards, previsti il giorno dopo la Finale dei Mondiali tra Inghilterra e Sudafrica. Ildella nostra Nazionale se la dovrà vedere contro tre mete segnate durante la rassegna iridata: TJ Perenara in Nuova Zelanda-Namibia, Cobus Reinach in Sudafrica-Canada, Charles Ollivon in Galles-Francia. Di seguito il VIDEO con le mete inper il. VIDEOI METE DELL’ANNO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

