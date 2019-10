Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra-Sudafrica Le chiavi tattiche della finale | mischia e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si disputa sabato mattina, con fischio d’inizio alle 10.00 e diretta su Rai 2, laWorld Cupche si sta disputando in Giappone. A sfidarsi a Yokohama saranno l’e il. Gli inglesi hanno stupito il mondo battendo nettamente i campioni in carica degli All Blacks, mentre ilha superato di misura il Galles lo scorso weekend. In campo scenderanno due delle favoritevigilia, due squadre sicuramente fortissime. Ma quali saranno leper vincere la partita? Sicuramente è facile immaginare una spettacolare battaglia tra le linee arretrate, conche potranno schierare alcuni dei trequarti più forti al mondo. Da Manu Tuilagi ad Anthony Watson per gli inglesi a Cheslin Kolbe per gli Springboks, passando per la doppia apertura formata da George Ford e Owen Farrell scelta da Eddie Jones e ...

Eurosport_IT : IMPRESA INGHILTERRA! ???? ?????????????? Batte gli All Blacks e vola in finale ai Mondiali di Rugby dove aspetta la vincen… - sportellers : La notizia della multa inflitta all'Inghilterra per la sua reazione 'contro il protocollo' alla haka neozelandese p… - DuccioFumero : Oggi alle 17.10/17.15 in diretta su Rai Radio 1 Sport per parlare dei Mondiali di rugby. -