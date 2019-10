Roma | donna precipita con lo scooter nel vano di aereazione di un parcheggio interrato ai

Roma - donna precipita con lo scooter nel vano di un parcheggio interrato ai Parioli : è grave : Dramma a Roma. Una donna di 36 anni è precipitata per 10 metri con il suo scooter all'interno di un vano di areazione di un garage sotterraneo a piazza Santiago del Cile nel quartiere...

Roma - avvocato ucciso a coltellate dalla ex compagna ad Anzio : fermata 39enne romena. La donna su Fb : «Se non migliora la vita - è amore malato» : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio Colonia ed è morto. La vittima è G.C, un avvocato di 57 anni, che è stato ucciso verso le 19 nel suo...

Fides Romanin è morta a 85 anni - fu la prima portabandiera donna ai Giochi : Fides Romanin è stata la prima donna italiana portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Oslo. È morta all'età di 85 anni ma la sua carriera e le sue imprese sono scolpite nella storia dello sport italiano. Perché sfilasse a capo della delegazione azzurra, però, fu necessario un piccolo 'ritocco': Romanin aveva 17 anni e qualche mese, troppo giovane per avere un ruolo così importante e il Coni modificò la sua data di nascita facendola ...

Automobilista ubriaco percorre una strada contRomano e uccide una donna incinta : Tragedia la scorsa notte a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un grosso suv guidato da un uomo sotto effetto di alcol e droghe si è schiantato contro altre cinque vetture causando la morte di una donna incinta. Non c'è stato niente da fare neppure per il bimbo che aveva in grembo.Continua a leggere

Roma - donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni : Roma, donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni. ***NEWS IN AGGIORNAMENTO***

Roma - tenta di soffocare la moglie con un cuscino : i vicini salvano la donna : I vicini di casa le hanno salvato la vita. Quando hanno sentito le urla provenire dal suo appartamento hanno iniziato a citofonarle e suonare alla porta dell’abitazione, situata in un condominio nella zona della Collina Fleming a Roma. L’episodio è accaduto nella notte del 2 ottobre, ma solo adesso la notizia è stata diffusa. A quanto pare la donna, di 37 anni, è uscita per tranquillizzare i presenti circa quello che era successo e per dire che ...

Roma - donna muore investita da un treno : Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L'episodio si è verificato presso la stazione di Parco Leonardo a Fiumicino, a poca distanza da Roma. L'incidente è accaduto in data 12 ottobre 2019 alle 8:00. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Sulla vicenda sta attualmente indagando la polfer. Una mattina all'insegna della tragedia quella di sabato 12 ottobre a Fiumicino (Roma). Una donna è deceduta dopo essere stata ...

Antonio Monda : “La Festa del Cinema di Roma è donna : più sostanza e meno arte” : Festa del Cinema di Roma edizione numero quattordici, “una di quelle in cui ci sarà più sostanza e meno arte”, assicura il direttore artistico Antonio Monda citando la famosa frase che pronuncia Polonio ad Amleto. Una Festa “adolescente e un po’ diva”, come aggiunge Laura Delli Collialla presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, che poi sarà il centro nevralgico della ...

Spacciatore su treno Roma-Ancona : droga in borsetta da donna : Roma – Una pattuglia della Pofer di Terni, impegnata nella scorta a bordo del treno Intercity Roma – Ancona, servizio predisposto ai fini di contrastare eventi delittuosi, in transito a Narni, si è insospettita dall’atteggiamento di un giovane che aveva con sé una borsetta da donna e mostrava evidenti segni di disagio e nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre a perquisizione lo straniero e mentre questo era ...

Festa del cinema di Roma con La prima donna : La sera di lunedi' 14 ottobre la Festa del cinema entra nelle sale del Teatro dell'Opera di Roma, per l'anteprima mondiale de La prima donna

Altri due scheletri trovati vicino a Piramide a Roma : sono una donna e un bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...

Roma - tenta di stuprare una donna in chiesa : arrestato un 34enne : E' successo a Guidonia. La vittima si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore riuscendo a scappare

"Nessuna donna al convegno 'Roma 2030'" - Ewmd attacca la Camera di commercio : A Roma le donne sono il 52% della popolazione eppure in un incontro mercoledì scorso alla Camera di commercio per raccogliere idee sul futuro della città non si è sentito il bisogno di ascoltare questa maggioranza. La denuncia arriva da Ewmd (European Women Management Development) Roma e Ewmd Italia, un network internazionale che raduna donne imprenditrici: "Nell'incontro in vista ...