Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Per, ministro della Salute e leader di Leu, la via è obbligata, anche dopo il default umbro e i distinguo di Di Maio: “L’alleanza o èo non è. Nonmica un. Capisco la preoccupazione di Di Maio, ma per me bisogna trasformare l’intesa in Parlamento in un chiaro progetto per il paese”. In questa lunga conversazione con l’HuffPost rilancia l’alleanza tra sinistra e Cinque stelle. E avverte: “Governare un Paese non è cosa che si può fare con un piede dentro e uno fuori. Non scherziamo col fuoco”. Serve una rotta però. Dice: “Subito modifiche al decreto sicurezza, ius soli, e rivediamo profondamente il memorandum con la Libia”., andiamo al dunque. Avete trovato l’accordo sulla sugar tax, ma mi pare manchi del tutto ...

HuffPostItalia : Roberto Speranza: 'Ragazzi, più politica: non siamo un governo tecnico' - SimoneGiani2 : #Marattin è quello che il tavolo per quattro al ristorante lo prenota a nome 'Roberto Speranza', così se per sbagli… - robertagulden : RT @lavpordenone: In p.tta Cavour Pordenone la @speranza è l'ultima a... Signor Ministro Roberto Speranza, è un auspicio ovviamente! Contia… -