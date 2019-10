Rivoluzione nello sport USA | gli atleti dei college potranno guadagnare dagli sponsor

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il primo mattone era caduto in California, poi è venuto giù tutto il muro. L’era del proibizionismo economico dellouniversitario americano è finita, ed è solo il primo pezzo di un domino finanziario che cambierà per certi versi loprofessionistico USA. La NCAA (National Collegiate Athletic Association), ovvero l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, ha deciso di aprire le porte alla liberalizzazione delleizzazioni per glidei. In pratica chi faper conto dell’università potràsoldi grazie ad accordi commerciali, mettendo così la parola fine alle infinite pratiche sottobanco a cui erano costretti iper accaparrarsi glimigliori cercando di evitare il divieto di sfruttare la leva economica. Prima gli unici soldi su cui potevano contare le future stelle dei ...

