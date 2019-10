Rivoluzione nei college USA | gli studenti-atleti potranno guadagnare soldi! La svolta

Volley - Rivoluzione nei campionati italiani giovanili : eliminato il doppio tocco in palleggio - regolamento stravolto : Una vera e propria rivoluzione coinvolgerà i campionati italiani Under 16 e Under 14 di Volley (per entrambi i sessi). La FIPAV ha infatti deciso di eliminare il fallo di doppio tocco in palleggio, la regola verrà applicata al maschile e al femminile come recita la nuova disposizione regolamentare per la stagione 2019-2020: in via sperimentale non si applicherà la regola 9.3.4 relativa al fallo di doppio tocco limitatamente alla sola valutazione ...