Risultati Serie D | colpo grosso del Bra contro il Savona | ok Virtus Bergamo e Belluno

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)D – La quartaitaliana, laD, torna in campo per un nuovo turno. Tante le squadre di blasone impegnate. Si sono giocati tre gironi e sono arrivate alcune indicazioni. Nel Girone Ada parte del Bra che ha vinto sul campo del, 1-2 il risultato finale. Nel Girone B blitz del, fa valere il fattore campo la Pro Sesto che ha vinto 4-2l’Inveruno, successo esterno del Milano CitySondrio, tre punti importanti anche per Folgore Catarese. Nel Girone C vittoria per ill’Adriese, ok davanti al pubblico amico Campodarsego, Chions e Feltre. Ecco il programma con tutti idelle partite di oggi. GIRONE A-Bra 1-2 GIRONE B Bolzano-Tritium 1-2 Brusaporto-0-1 Pontisola-Caravaggio 0-0 Pro Sesto-Inveruno 4-2 Scanzorosciate-NibionnOggiono 2-1 Seregno-Levico Terme ...

