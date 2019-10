Risultati NBA – Mostruoso Davis | ne segna 40 e i Lakers sorridono | successi anche per

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (mercoledì 30 ottobre) : tutto facile per i Lakers contro Memphis - cade Denver - si ferma Trae Young : Solo tre le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il match tutto a marca Southest Division tra Miami Heat e Atlanta Hawks, due outsider che hanno iniziato col piede giusto la stagione e puntano a sorprendere. Segue la sfida tra i Dallas Mavericks di Luka Doncic e i Denver Nuggets di Nikola Jokic, mentre chiudono i Los Angels Lakers che ospitano i Memphis Grizzlies reduci da una vittoria in overtime contro i Nets. ATLANTA ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...

Risultati NBA – Curry - orgoglio Warriors. Harden e Westbrook fanno volare i Rockets : ok Clippers - Bucks e Sixers : Steph Curry guida gli Warriors alla prima vittoria stagionale, Harden e Westbrook decisivi nel successo dei Rockets su OKC, vittorie per Clippers, Bucks e Sixers: i Risultati della notte NBA Listone di partita NBA che ha tenuto compagnia ai nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce nella notte italiana. La terza partita è quella buona per i Golden State Warriors: dopo i ko contro Clippers e Thunder, serve il miglior Steph Curry ...

Risultati NBA – Ja Morant trascina i Grizzlies contro Kyrie Irving - bene Blazers e T’Wolves : LeBron-Davis e i Lakers volano : Il giovane Ja Morant regala la vittoria ai Grizzlies sui Nets, successo esterno per i Blazers sul campo dei Mavericks, vittorie casalinghe per T’Wolves e Lakers: i Risultati NBA della notte Poker di match nella notte NBA. Quattro sfide importanti, ricche di emozioni e verdetti decisivi. Apre le danze il successo dei Grizzlies sui Nets, arrivato all’overtime. contro un Kyrie Irving da 33 punti, 7 rimbalzi e 6 assist serve l’ottima prova del ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (27 ottobre) : Bucks e Clippers KO - Celtics ok. Sconfitti i Pelicans di Melli - vincono gli Spurs di Belinelli : notte NBA particolarmente concitata, quella appena passata, con ben dieci partite che si sono succedute nell’arco del sabato americano. Andiamo a vedere che cosa è successo. Aprono i Milwaukee Bucks, che cominciano senza problemi con i Miami Heat grazie al trio Giannis Antetokounmpo-Khris Middleton-Kyle Korver in evidenza già alla fine della prima metà di gara (70-53) e che alla fine chiude con .rispettivi 29 (e 17 rimbalzi), 25 e 14 ...

Risultati NBA – Harden e Westbrook fanno sognare Houston - i Celtics ringraziano Kemba Walker : ko per Clippers e San Antonio : Harden e Westbrook trascinano i Rockets al successo contro i Pelicans, grande prestazione di Walker con i Celtics: perdono Spurs e Clippers Cominciano con qualche ora d’anticipo questa volta le emozioni della notte NBA, con il match tra Milwuakee Bucks e Miami scattato alle 23 italiane. AFP/LaPresse Servono i supplementari per decretare il successo degli Heat, che si impongono 126-131 nonostante la pazzesca prestazione per i padroni ...

Risultati NBA – Gallinari brilla ma non basta a Oklahoma - Doncic trascina Dallas : LeBron monumentale per i Lakers : La buona prova del Gallo non basta a Oklahoma per superare i Wizards, convince Dallas grazie a Luka Doncic: LeBron James monumentale nel successo dei Lakers su Utah Serata ricca di emozioni e spettacolo in NBA, caratterizzata da successi importanti e sconfitte davvero pesanti. Vittoria convincente quella dei Boston Celtics che, al TD Garden, non lasciano scampo ai Toronto Raptors imponendosi 112-106. LaPresse / AFP PHOTO / Andrej ...

Risultati NBA – Antetokoumpo piega i Rockets! Trae Young fa volare gli Hawks : i Clippers battono gli Warriors : Antetokoumpo trascina i Bucks al successo sui Rockets di Harden e Westbrook, vittorie per Hawks e Clippers: i Risultati dei match NBA della notte Solo tre match nella notte italiana ma lo spettacolo NBA non delude le attese. Prima uscita stagionale per i Milwaukee Bucks chiamati subito ad una trasferta complicata in casa dei Rockets di Harden e Westbrook. La nuova coppia di Houston è devastante: ‘Il Barba’ mette a referto 19 punti, 7 ...

Risultati NBA – Gli Spurs di Belinelli stendono i Knicks - Doncic trascina Dallas : Irving ne fa 50 ma i Nets cedono ai Wolves : Tanti Risultati a sorpresa nella notte NBA, capace di regalare emozioni e spettacolo nelle undici partite disputate Non poteva mancare lo spettacolo in questa seconda notte NBA, caratterizzata da ben undici partite piene di pathos e di emozioni. Vincono e convincono gli Spurs di Marco Belinelli, che si impongono 120-111 contro i New York Knicks, a cui non bastano i 51 punti messi a referto dalla coppia Morris-Randle. Credits: Instagram ...

Nba - Clippers-Lakers e Toronto-NOP : Risultati video/ Melli - miglior azzurro di sempre : Nba, Clippers-Lakers è subito show con Leonard che batte LeBron James. video highlights partite: Niccolò Melli miglior azzurro di sempre, all'esordio,

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (23 ottobre) : i Raptors vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime, dopo una partita ...

