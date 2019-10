Rick Genest | lo “Zombie Boy” lanciato da Lady Gaga non si è suicidato | “È stata morte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), meglio conosciuto come lo “Zombie Boy”danel video di “Born This Way” non si èma la suaè riconducibile a cause accidentali. È la conclusione a cui è giunto il coroner nel suo rapporto ufficiale su quanto accaduto il 1 agosto del 2018 a Montreal, in Canada, quando il modello più tatuato al mondo fu trovato morto dopo un volo dal balcone del suo appartamento. Dalle indagini della polizia è emerso infatti che “Zombie Boy” è deceduto a causa di un grave trauma cranico provocato dal volo dal terzo piano che ha fatto perché alterato dal’alcol e dalla cannabis: “Alcuni parenti del signorhanno rivelato che era solito sedersi sul bordo del balcone, quando usciva a fumare”, ha scritto il coroner nel suo rapporto specificando che proprio questa sua abitudine l’ha portato alladal ...

