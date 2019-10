Ricerca | “Occorrono massimo 300 millisecondi per riconoscere un brano musicale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il nostro ‘Shazam’ interno funziona in300. Il cervello umano è infatti in grado diuna canzone familiare in un arco di tempo che va da appena 100 a 300, secondo uno studio dell’University College of London, pubblicato su ‘Scientific Reports’. Nellagli scienziati volevano scoprire esattamente la velocità necessaria al cervello per rispondere a una musica familiare, nonché la successione dei processi coinvolti in questa operazione. Il team ha reclutato cinque uomini e cinque donne che avevano indicato cinque canzoni a testa, molto familiari per loro. Per ciascun partecipante, itori hanno quindi scelto una delle canzoni più note e l’hanno abbinata a una melodia che era simile (come tempo, armonia, voce e strumentazione), ma non era familiare al volontario. I partecipanti hanno quindi ...

DocMicheleFiore : RT @FimpP: Poster negli studi pediatrici per educare sugli effetti dell'inquinamento sulla #salute dei più piccoli. Mattia Doria: 'Da 4-5 a… - EPedevilla : RT @FimpP: Poster negli studi pediatrici per educare sugli effetti dell'inquinamento sulla #salute dei più piccoli. Mattia Doria: 'Da 4-5 a… - FimpP : Poster negli studi pediatrici per educare sugli effetti dell'inquinamento sulla #salute dei più piccoli. Mattia Dor… -