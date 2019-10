Repubblica | l’ostinazione di Ronaldo sulle punizioni Ne ha sbagliate 28 ma prima o poi

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sul'”ostinazione” di Cristianonel continuare a tirare le. Nonostante ne abbia già28. “È una questione di grandi numeri, se non altro: a forza di batterne, uno gli verrà pur bene”. Quest’anno ne ha tirate già 6. “La sua specialità è colpire la barriera: gli è capitato 19 volte su 28 e c’è una serie ancora aperta di 8 incocciate consecutive”. E’ preoccupante che sia inoffensivo da questo punto di vista. Anche perché tutti ricordano le sue “portentose scaraventate in porta dopo quella rincorsa che comincia a gambe larghe, posa che ha un che di minaccioso”. L’ultima risale alla semifinale di Nations League del 5 giugno scorso, nel 3-1 del Portogallo alla Svizzera. Tra Manchester e Madrid ne ha invece segnate 46 (12 in Champions). Ma per raggiungere questo bottino, ha dovuto fare ...

