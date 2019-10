Replica La strada di casa dell' ultimo episodio disponibile in streaming sul sito RaiPlay

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Giunge al termine la seconda stagionea fiction Ladicon protagonista Alessio Boni. Ieri sera in prime time è andato in onda l'attesissimodi questa serie che ha catturato l'attenzione del pubblicoa rete ammiraglia Rai, ottenendo risultati d'ascolti molto positivi. Chi non avesse potuto seguire il gran finale di stagione de Ladi, può rivedere l'di questa serie inonline accedendo alweb gratuitooppure scaricando l'applicazione omonima free per tablet e cellulare. Dove riguardare la sesta e ultima puntata de Ladi2 inonline Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la sesta e ultima puntata de Ladi2 in onda ieri sera 29 ottobre in prime time su Rai 1 potrà essere rivista inaccedendo alweb gratuito, di cui è possibile ...

zazoomblog : La strada di casa 2 lultima puntata in replica su Rai Play: Fausto sospetta di Gloria - #strada #lultima #puntata… - Fratzen13 : RT @angelo_ra_: Perchè in politica bisogna avere le idee chiare, non parlare tanto per dare aria alla bocca ????Lombardi M5S :Comunque vada… -