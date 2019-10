Regeni | l' ambasciatore egiziano in una scuola sarda Ragazzi chiedetegli

Nuoro - l’ambasciatore egiziano : “Risponderemo alle domande degli studenti su Giulio Regeni ” : L'ambasciatore egiziano in Italia Hisham Mohamed Moustafa Badr ha dichiarato di “essere disponibile a rispondere alle domande su tutti i temi”, compresa la morte di Giulio Regeni, quando domani mattina incontrerà gli studenti del liceo Galileo Galilei di Macomer, ai quali la dirigente scolastica aveva chiesto di non porre domande sul rapimento, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano.Continua a leggere

Nuoro - l'ambasciatore egiziano in visita alla scuola. La preside vieta domande su Giulio Regeni : L'ambasciatore Hisham Mohamed Moustafa Badr mercoledì terrà un incontro con gli studenti del Liceo Galileo Galilei di Macomer, in provincia di Nuoro: ai ragazzi e alle ragazze tuttavia sarebbe stato chiesto di non interrogare il diplomatico sulla morte di Giulio Regeni. Uno studente ha dichiarato a Fanpage.it: "Le domande che vorremo fare dovranno essere approvate dalla preside".