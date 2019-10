Recoba | ' La rosa dell’Inter e quella della Juventus non sono paragonabili'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nella scorsa giornata di campionato abbiamo assistito a risultati sorprendenti, soprattutto fra le squadre di vertice, con, Inter e Napoli che hanno tutto pareggiato contro avversari di media e bassa classifica. Si è discusso molto in tante trasmissioni televisive sull'occasione persa da Inter e Napoli che non hanno saputo sfruttare il pareggioa Lecce, ed a Tiki Taka, a tal riguardo ha parlato anche l'ex punta dell'Inter Alvaro. L'uruguaiano ha giustificando l'Inter per il pareggio e soffermandosi soprattutto sulla qualitàbianconera e sudell'Inter. 'La? Non' Secondo l'ex giocatore, 'ladell'Inter enon' proprio perché i bianconeri hanno una profondità incredibile, se consideriamo anche gli esuberi che giocherebbero in qualsiasi ...

