Rapina Villa Marchisio | tutti i dettagli dell’accaduto

Rapina nella villa di Claudio Marchisio : in casa c’erano anche la moglie : A Vinovo, nel Torinese, è stata messa a segno una Rapina nella villa di Claudio Marchisio . In azione sono entrate

Rapina in villa - inflitti 65 anni di carcere alle belve di Lanciano : Luca Sablone Guai per i sette romeni accusati di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona, porto abusivo di armi e favoreggiamento Un totale di 64 anni e 10 mesi. È la somma delle condanne inflitte alle belve di Lanciano , i sette romeni che il 23 settembre 2018 si resero protagonisti di una Rapina in villa nella città abruzzese: uno di loro fu arrestato a Casal di Principe dopo aver tentato di vendere un ...

Pavia - Rapina in villa : aggrediti domestico e proprietaria : Marco Della Corte Dei ladri sono entrati all'interno di una residenza sita nell'Oltrepò Pavese. I balordi hanno derubato la proprietaria e i suoi ospiti di tutti i loro gioielli. Notte di terrore presso le campagne di Verrua Po ( Pavia ), dove una banda formata da cinque ladri si è introdotta all'interno di una villa . Nell'abitazione, i criminali hanno trovato la padrona di casa assieme al suo domestico . I due sono stati aggrediti e in ...

Alvaro Morata - Rapina choc nella villa del calciatore : in casa c’era la moglie con i gemellini : Un gruppo di rapinatori armati è entrato l’altra notte nella villa di Alvaro Morata, a Mirasierra (Madrid), mentre in casa si trovavano la moglie, la mestrina Alice Campello insieme ai due gemellini Alessandro e Leonardo, che hanno meno di un anno. Il calciatore, ex attaccante di Real, Juve e Atletico, era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. Secondo quanto riferisce AS, i ladri hanno rubato molti oggetti di valore per un danno ...