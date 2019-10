Rapina nella villa di Claudio Marchisio | in casa c’era anche la moglie

Rapina nella villa di Claudio Marchisio : in casa c’erano anche la moglie : A Vinovo, nel Torinese, è stata messa a segno una Rapina nella villa di Claudio Marchisio . In azione sono entrate

Luca Sacchi - fermati nella notte due sospetti per l'omicidio di Roma : « Rapina "anomala"». Sospetti non erano sotto effetto di droga : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi , il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Alvaro Morata - Rapina choc nella villa del calciatore : in casa c’era la moglie con i gemellini : Un gruppo di rapinatori armati è entrato l’altra notte nella villa di Alvaro Morata, a Mirasierra (Madrid), mentre in casa si trovavano la moglie, la mestrina Alice Campello insieme ai due gemellini Alessandro e Leonardo, che hanno meno di un anno. Il calciatore, ex attaccante di Real, Juve e Atletico, era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. Secondo quanto riferisce AS, i ladri hanno rubato molti oggetti di valore per un danno ...