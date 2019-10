Quelle che in casa girano nude : da Wanda Nara a Emily Ratajkowski : A letto sotto le lenzuola le vip restano senza vestiti. Ne sanno qualcosa Valeria Marini e Wanda Nara che postano scatti senza veli dalla camera da letto. Preferisce mettersi comoda sul divano Emily Ratajkowski che tra i cuscini appare come mamma l’ha fatta. Senza nulla addosso dentro la vasca da bagno si lasciano ammirare Giorgia Surina e Valentina Vignali. Ma la lista delle star che girano nude per casa (e sui social) è lunga.

Brescia-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku wow - Cistana… sfiga di Quelle pazzesche [FOTO] : Brescia-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Secondo match della 10^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. Appena terminata la sfida del Rigamonti tra le Rondinelle di Corini e i nerazzurri di Conte. Solito ‘fattore L’ per l’Inter, con le reti di Lautaro e Lukaku la compagine milanese sbanca Brescia: 1-2 il finale. Queste, al fischio finale dell’arbitro, le pagelle della ...

Ora c’è anche un’app di Samsung fra Quelle con miliardi di download : Samsung One UI Home, launcher di sistema della personalizzazione del produttore sud-coreano, supera il miliardo di installazioni dal Google Play Store, raggiungendo un club piuttosto esclusivo. L'articolo Ora c’è anche un’app di Samsung fra quelle con miliardi di download proviene da TuttoAndroid.

Giuseppe Conte - contraerea Lega : "Altro che Copasir e Russiagate - perché non spiega di Alpa e Quelle fatture?" : La contraerea della Lega su Giuseppe Conte pone sul tavolo politico un altro tema molto scivoloso per il premier. Uscito dall'audizione al Copasir sul Russiagate, l'avvocato del popolo ha pensato bene di difendersi mettendo sul banco degli imputati Matteo Salvini, chiedendo delucidazioni sul caso de

Halloween in Toscana - tra le feste del 31 ottobre anche Quelle di Rosignano e Montecarlo : Nel 2019 la festa di Halloween in Toscana sarà festeggiata con un numero crescente di eventi e di appuntamenti tematici. Chiaramente, le manifestazioni dedicate ai bambini e alle famiglie si svolgeranno in orario pomeridiano o nell'immediato dopocena, mentre i party, le serate disco e i ritrovi nei club si svolgeranno dall'ora di cena in poi. Quello che è certo è che quest'anno la ricorrenza sarà festeggiata in tutte le province toscane e ...

“Le mie donne - Quelle che non avete visto…”. Francesco Monte ora dice tutto. Anche di Giulia : Periodo d’oro per l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Francesco Monte. Il bel ragazzo 31enne originario di Taranto è reduce da un’avventura straordinaria al programma televisivo di Rai1, ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti. Qui ha dato il meglio di sé come cantante ed imitatore, sfiorando la vittoria finale ed approdando al Torneo dei Campioni. Monte ha manifestato tutta la sua soddisfazione per i ...

Serena Dandini : "Racconto le donne che hanno fatto la storia - ma a Quelle normali farei un monumento" | INTERVISTA : Dal 18 ottobre, ogni venerdì su Sky Arte, 'Valorose'. Sei puntate, con sei ospiti d'eccezione, per ricordare donne...

Chernobylite si mostra in un nuovo splendido trailer che mette a confronto le location del gioco con Quelle del mondo reale : Chernobylite è l'atmosferico survival horror di The Farm 51 che trasporta i giocatori in una realtà alternativa che affronta il tragico incidente di Chernobyl, e gli anni successivi. Le linee tra passato e presente si confondono mentre i giocatori assumono il ruolo di un fisico che cerca disperatamente di trovare risposte sulla persona amata scomparsa, Tatyana. Lo sviluppo è in corso mentre il team si sta preparando a portare il gioco in accesso ...

“Campione in campo non per forza buon dirigente” - Quelle parole di Mirabelli che riecheggiano : forse aveva ragione? : “Chi è stato un gran campione in campo, non vuol dire debba fare il dirigente”. Sembra passato un secolo da quando l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha pronunciato questa frase. Eppure sono passati soltanto otto giorni. Otto giorni fa, dopo queste parole, tanti tifosi rossoneri sono andati contro il direttore sportivo. Condizionati, probabilmente, anche da una sua gestione al Milan non proprio migliore di ...

Infarto e stile di vita : l’alimentazione e le abitudini amiche del cuore e Quelle pericolose per la salute : Le abitudini di vita hanno un impatto molto importante sulla salute del nostro cuore. Come ha spiegato il professor Giulio Stefanini, specialista in Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas e docente di Humanitas University, ospite in una diretta Facebook di Obiettivo salute di Radio 24, nel 2018 una serie di nuovi studi hanno sottolineato in maniera molto forte la reale importanza delle nostre abitudini per la salute del cuore. ...

Chiamate con app vocali sostituiranno Quelle classiche? I dati di Opensignal : Opensignal, la società di analisi mobile, che di solito fornisce i dati sulle migliori e peggiori reti dati in tutto il mondo, ha appena pubblicato un nuovo rapporto sull’esperienza degli utenti con le app mobile come WhatsApp, Skype e Facebook Messenger in grado di offrire agli utenti una piattaforma che (Continua a leggere)L'articolo Chiamate con app vocali sostituiranno quelle classiche? I dati di Opensignal è stato pubblicato su ...

Agevolazioni fiscali - ecco Quelle dannose per l’ambiente che il governo vuole ridurre : dai sussidi agli aerei alla franchigia sulle royalty : Più di 19 miliardi di euro, 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Sono i cosiddetti Sad, acronimo di sussidi ambientali dannosi, che il governo stando alla Nota di aggiornamento al Def intende rivedere (insieme alle altre detrazioni fiscali) per ricavare circa 1,8 miliardi di euro. Confermata, dunque, la limatura prevista dal dl Clima, poi rinviato e destinato ora a diventare un ddl collegato alla legge di Bilancio, che prevedeva un ...