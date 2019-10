Quella Sera del 29 Ottobre 2018 – Vaia

Luca Sacchi - dai soldi alle telefonate per l'erba : ecco cosa non torna di Quella sera : I soldi, la ricostruzione di possibili rapporti pregressi tra i killer e i ragazzi «che volevano comprare la droga» e il sospetto che un acquisto così massiccio di erba sia la...

Morandi ritrova la fan : "Si chiama Gabriella - non la vedo da Quella Sera del '96 : “Questa bella ragazza si chiama Gabriella e credo di non averla più vista da allora…”. Gianni Morandi ha pubblicato su Facebook uno scatto per ricordare una sua vecchia fan, a cui era particolarmente legato. A inviargli la foto, in cui il cantante emiliano sorride accanto alla sua ammiratrice, è stato il figlio della donna, Luca.“Siamo nel 1966 in un locale, o meglio, in un dancing, La Lucciola di ...

Gianni Morandi : "Mia figlia è morta 9 ore dopo la nascita. Quella Sera lì non fu una bella sera" : “Quella sera lì non fu una bella sera”. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Gianni Morandi ha raccontato commosso il suo dramma. Era il 1967, lui era sposato da un anno con la prima moglie Laura Efrikian, incinta della loro primogenita. La piccola non sopravvisse, morta a nove ore dal parto per una grave crisi respiratoria. Morandi, all’epoca 23enne, si trovava in quel momento insieme a Claudio Villa, nel ...

C’è stato anche un Milik decisivo e che segnava di testa : Quella Sera a Kiev : C’era una volta Arkadiusz Milik. Ma questo sarebbe un incipit esagerato. Troppo improntato al pessimismo. Definitivo. C’era una volta e ci sarà di nuovo. Certo ieri sera, a Genk, è stato il protagonista in negativo della serata. L’unico no ma l’attore protagonista sì. Ancora una volta in Champions, come lo scorso anno a Liverpool, dalle sue parti sono transitati i palloni più pericolosi e caldi del match. Andiamo per ...

The Crown 3 e Quella discrepanza nel personaggio della Regina che non passerà inosservata : The Crown 3 debutterà su Netflix il prossimo 17 novembre con un cast tutto rinnovato per raccontare gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II, ma se il pubblico è già consapevole del radicale cambio dei volti dei protagonisti per garantire credibilità alla storia, ci sarà sicuramente un fattore di discontinuità che non passerà inosservato. Olivia Colman prenderà il posto di Claire Foy nel ruolo di Sua Maestà Elisabetta II e ...