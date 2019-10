Quanto ha speso Suning per l’Inter | ecco tutte le cifre

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)haInter – Il 28 giugno scorsoha “festeggiato” tre anni dal suo sbarco in Italia alla guida dell’Inter. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 rappresenta così il terzo esercizio da quando la società di Zhang Jindong ha acquisito la maggioranza del club nerazzurro. E tra le righe del bilancio emerge … L'articolohaper l’Inter:le

MarcoLe86931402 : RT @CalcioFinanza: Quanto ha speso Suning per l’Inter: in tre anni 570 milioni tra prestiti e ricavi - eliojbarrios : RT @CalcioFinanza: Quanto ha speso Suning per l’Inter: in tre anni 570 milioni tra prestiti e ricavi - f_antomas : RT @CalcioFinanza: Quanto ha speso Suning per l’Inter: in tre anni 570 milioni tra prestiti e ricavi -