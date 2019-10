PS4 ha distribuito 102 | 8 milioni di unità in tutto il mondo e diventa la seconda console

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Le distribuzioni totali inilper PlayStation 4 hanno raggiunto quota 102,8, Sony lo ha annunciato nei suoi risultati finanziari per i tre mesi chiusi il 30 settembre 2019.PlayStation 4 è ora ladomestica più venduta di tutti i tempi, superata solo da PlayStation 2 con 155di, seguita dalla PlayStation originale con 102,49die Wii con 101,63di.Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2019 sono state distribuite in totale 2,8di PlayStation 4, in calo di 1,1rispetto ai 3,9nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.Leggi altro...

