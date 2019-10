Privatizzazione Iri | Prodi ammette | ' Erano obblighi europei | me lo chiese Ciampi'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Romanopuò, senza ombra di dubbio, essere considerata una delle figure chiave a livello politico che hanno guidato l'Italia nel transito verso la moneta unica europea. Non a caso molti dei suoi detrattori lo hanno spesso accusato di avere un'eccessiva tendenza alla genuflessione nei confronti delle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo. A distanza di diversi anni, fanno rumore le parole rilasciata ai microfoni della trasmissione Rai Mezz'ora in più, condotta da Lucia Annunziata. Incalzato dalla conduttrice ha, infatti, ammesso che la scelta relativa ad alcune privatizzazioni veniva direttamente da quelle chele logiche volute dall'Europa. In particolare, si è fatto riferimento ad un ex pilastro dell'economia italiana, ossia l'Iri, la cui trasformazione in società per azioni nel 1992 continua a far discutere. Iri: una delle maggiori società del mondo Iri non è altro che ...

