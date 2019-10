Primo accordo Fca-Peugeot | l' annuncio è questione di ore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Giovedì, al massimo entro il fine settimana, ma ladel d-day è secondaria. Insomma, giorno più o giorno meno poco cambia. Quello che conta è che Fca esono pronti ad annunciare la volontà di unirsi. “Se fossimo dal notaio, potremmo dire che siamo al compromesso”, spiega a Huffpost una fonte qualificata vicina al dossier. Per il Wall Street Journal, la casa francese avrebbe già autorizzato l’operazione. Quello che si appresta a nascere è il quarto colosso automobilistico del mondo, con 8,7 milioni di auto vendute. Tradotto in soldi: 45 miliardi di euro. Dietro Volkswagen, Nissan-Mitsubishi e Toyota, ma davanti al gigante General Motors. Basta mettere in fila i marchi che saranno riuniti per capire la portata delle nozze: Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Ds, Jeep, Lancia, Maserati, ...

moriggi : RT @francescatotolo: Protocollo d'intesa del governo con la Cei (Caritas e Fondazione Migrantes) e la Comunità di Sant'Egidio, che prevede… - deliux9 : @pisto_gol @il_Malpensante Mi dispiace Maurizio ma dal video si vede benissimo. Llorente da uno gomitata in faccia… - ADM_assdemxmi : RT @Acli_nazionali: #Formazione #Lavoro Sul @Corriere il primo report dell'Osservatorio dei mestieri popolari a cura dell'Iref e grazie all… -