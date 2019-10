Prima foto del Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia? Teaser ufficiale

Ida Platano - Prima foto con Riccardo dopo la pace a U&D : 'Non si va indietro ma avanti' : dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui hanno confermato di essere tornati insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scelto Instagram per ufficializzare il loro ritorno di fiamma anche sui social network. Sul profilo della dama, infatti, è stata pubblicata la prima foto della coppia appena riunita, con tanto di romantica dedica di lei al ritrovato fidanzato. Boom di 'like' per Ida e Riccardo sui social Ida ...

Ricky Martin padre per la quarta volta - è nato Renn - Prima foto social : Un esordio social atteso, e finalmente arrivato. Ricky Martin è diventato padre per la quarta volta, grazie all'arrivo di Renn Martin-Yosef, nato tramite gestazione per altri.Per il 48enne Enrico Jose Martinez Morales, questo il vero nome del cantante portoricano, l'ennesima gioia in famiglia, a quasi un anno dalla nascita di Lucìa, terzogenita, e a undici anni dalla nascita dei gemelli Matteo e Valentino, oggi cresciuti insieme al pittore ...

Prima foto del revival di Lizzie McGuire : la famiglia tornerà al gran completo? : Il revival di Lizzie McGuire sta prendendo forma in queste settimane dopo l'annuncio di Disney + e adesso i fan attendono con ansia di sapere come sarà rivedere la giovane alle prese con i suoi problemi lontano dalla sua adolescenza. A svelare il "nuovo" volto di Lizzie McGuire è la Prima foto che alza di fatto il velo sul revival che ha già conquistato i fan per via del ritorno dei personaggi storici della serie a cominciare proprio da Hilary ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - il ritorno di fiamma è social : la Prima foto dopo ‘Uomini e Donne’ : Finalmente è arrivato il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nelle puntate del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ trasmesse il 28 e il 29 ottobre, si è assistito al ritorno di fiamma della coppia. dopo essersi lasciati e ripresi più volte, i due sembravano essere pronti a dirsi addio. Poi è arrivato il colpo di scena. Ida Platano si è resa conto di avere ancora nella mente Riccardo Guarnieri e ha deciso di tornare con lui. La ...

NBA – Tifoso… Ferrari per Belinelli : Leclerc in Prima fila per fare il tifo per gli Spurs [FOTO e VIDEO] : Belinelli incontra Leclerc: il monegasco della Ferrari in prima fila a fare il tifo per gli Spurs E’ tutto pronto per un nuovo round della stagione 2019 di Formula 1: dopo la vittoria in Hamilton in Messico,i piloti si spostano adesso ad Austin. prima della nuova sfida, Leclerc si è goduto un po’ di puro spettacolo… a spicchi: il monegasco della Ferrari ha infatti assistito alla gara degli Spurs facendo il tifo per ...

Com’era Allegra Cole Prima dell’operazione - le foto di quando non aveva la quindicesima di seno : In ambito degli “interventi chirurgici al limite” quello dell’americana Allegra Cole è certamente un caso da record. Nota per le sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso, da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso, la bionda insegnante di piano proveniente da Salt Lake City (Utah) ha speso la bellezza di 100mila dollari per rifarsi il seno, arrivando sino alla quindicesima misura. ...

7 foto in antePrima del musical Sweeney Todd al Teatro Colosseo : Halloween a Torino sarà davvero spaventoso. Arriva infatti al Teatro Colosseo da giovedì 31 ottobre a venerdì 1 novembre il musical nero 'Sweeney Todd, Il Diabolico Barbiere di Fleet Street'. Lo spettacolo, la cui storia nasce nel 1842 dalla penna di George Dibdin Pitt, arriva in città dopo un grande successo nei teatri di Broadway e di Londra, dove è stato messo in scena da attori d'eccezione come Angela Lansbury ed Emma Thompson. A Torino, il ...

Un’isola della Norvegia dove il sole non tramonta per 69 giorni vuole diventare la Prima zona del mondo “senza tempo” [FOTO] : Un’isola norvegese sta cercando di liberarsi del concetto del tempo, per permettere ai suoi abitanti di fare “quello che vogliono quando vogliono”. I residenti di Sommaroy (che significa “isola dell’estate”), a nord del Circolo Artico, sostengono che i normali orari di lavoro non dovrebbero essere applicati a loro perché non vivono il tempo come la maggior parte del resto del mondo. A Sommaroy, infatti, il sole non sorge in inverno e non ...

Mina - la Prima foto dopo anni di assenza dalle scene : sul divano guarda in televisione il video di un rapper : “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani“. Così Benedetta Mazzini, la figlia di Mina, scrive a commento della prima foto pubblicata dopo molti anni della “Tigre di Cremona“, la famosissima cantante che dal 1978 si è ritirata a Lugano, in Svizzera, e non ha più voluto farsi vedere in pubblico. L’immagine, comparsa domenica su Instagram, immortala Mina di schiena sul divano, in un ...

Carlo Verdone e Alberto Sordi foto mai vista Prima sul set di “Troppo Forte” : Verdone e Sordi sul set di "Troppo Forte", foto esclusiva del 1985 Carlo Verdone e Alberto Sordi insieme in una foto del 1985 durante la pausa nel film “Troppo forte”. Uno scatto mai visto ...

Sorpresa Anna Tatangelo : spunta la foto mai vista Prima. E restano tutti a bocca aperta : Anna Tatangelo continua ad essere una delle artiste più apprezzate nella musica italiana e la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio continua ad andare benissimo. Proprio qualche ora fa Gigi le ha dedicato un brano del suo nuovo album ‘Noi Due’, ricordandole il grande amore che prova per lei. E la Tatangelo ha risposto: “Grazie, dopo tanti anni è ancora bello sentirselo dire… e tante volte quelle ferite ci fanno capire tante cose”. La cantante ...

Vergogna sul web Prima di Cardiff-Swansea - spunta un biglietto aereo con il nome di… Emiliano Sala [FOTO] : Uno spregevole personaggio ha postato sui social due biglietti aerei recanti i nomi di Emilano Sala e Mickey Dye, tifoso del Cardiff morto durante un match tra Inghilterra e Galles Un gesto davvero vergognoso, che oltrepassa abbondantemente il limite della decenza. E’ accaduto in Gran Bretagna, dove il ‘Wales on line’ ha diffuso una foto trovata in rete prima del derby gallese tra Cardiff e Swansea. AFP/LaPresse Uno ...

Per voto in Umbria Prima foto del governo. Conte ci crede : alleanza ha futuro. Ma Renzi è assente : Giuseppe Conte lo chiama "un esperimento interessante", Luigi Di Maio parla di "terza via", Nicola Zingaretti spiega che si sta insieme perché "amiamo l'Italia", Roberto Speranza assicura che l'alleanza "non è una semplice parentesi". Viene scattata a Narni, a due giorni dal voto regionale, la prima foto della coalizione che ha dato vita al governo Conte II e che in Umbria si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno del ...

Confermato l’episodio musicale di Lucifer 5 : Prima foto dal set e dettagli sulla trama : I fan lo hanno richiesto a gran voce, e finalmente le loro preghiere sono state esaudite: Lucifer 5 avrà un episodio musicale che si preannuncia scoppiettante. Lo conferma Tom Ellis su Twitter, e anche Entertainment Tonight, che ha condiviso la prima immagine dal dietro le quinte. Ambientato in un universo alternativo, l'intero episodio è girato in bianco e nero mentre la storia ha luogo negli anni Quaranta. Ritroviamo il Principe ...