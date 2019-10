Previsioni Meteo Italia

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : cielo nuvoloso e deboli piogge : A Torino domani, giovedì 31 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +12°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: correnti umide e fredde da ...

Previsioni Meteo 31 ottobre : temperature in calo e precipitazioni diffuse : Dopo un mese di ottobre che finora si è dimostrato eccezionalmente mite i prossimi giorni saranno contraddistinti da una spiccata variabilità e da un calo delle temperature su tutte le regioni italiane. Arriverà un sistema nuvoloso che riguarderà principalmente l’estremo Nord-Ovest e le regioni del centro-sud fra domani e venerdì.Continua a leggere

Previsioni Meteo Novembre - ritorna il caldo sull’Europa centro-orientale : shock termico di quasi 25°C in alcune aree [MAPPE] : Previsioni Meteo – L’autunno è per definizione una stagione di transizione per passare dal caldo dell’estate al freddo dell’inverno. I mesi autunnali hanno modelli abbastanza dinamici, che cambiano o si invertono più spesso rispetto ai mesi estivi o invernali. E così per l’inizio di Novembre, un nuovo flusso zonale si stabilirà sull’Atlantico e con una depressione in rafforzamento sull’area artica porterà una profonda depressione anche verso ...

Previsioni Meteo Novembre : nel primi giorni del mese tante piogge - maltempo autunnale e neve abbondante su Alpi : Previsioni Meteo Novembre – Va aprendosi un periodo schiettamente autunnale per la penisola italiana e anche per gran parte dell’Europa centro-occidentale. L’avvento di Novembre sarà contrassegnato da una circolazione sempre più ostinatamente atlantica e umida, spesso instabile, ma tratti anche perturbata che avrà la meglio su qualsiasi tentativo dell’alta pressione subtropicale di nuove sortite verso la nostra penisola. ...

Previsioni Meteo Napoli : disturbi instabili per molti giorni. Fasi di maltempo forte [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Prevale ancora un ampio soleggiamento in questa prima parte di giornata, ma un cambiamento è imminente. Già nelle ore pomeridiane e soprattutto serali, arriveranno più nubi irregolari e potranno esserci anche primi addensamenti associati a qualche debole pioggia sparsa. Nel corso della sera, non è escluso anche qualche rovescio moderato. La temperatura si mantiene ancora abbastanza mite, con +21/+22°C di massima, ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani pioggia e temperature in calo : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 3 novembre. domani molto nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni, anche temporalesche, più frequenti sulla costa nella notte e in mattinata, anche sulle zone interne nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati di grecale con locali rinforzi su Arcipelago e crinali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. temperature: in ulteriore lieve calo. Venerdì 1 novembre: ...

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 : nuove conferme su una stagione anomala per l’Europa con caldo e poca neve [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di ottobre sta per finire e stiamo per entrare nell’ultimo mese dell’autunno Meteorologico che l’1 dicembre lascerà il posto all’Inverno Meteorologico. Ecco allora uno sguardo alle ultime Previsioni a lungo termine dei principali modelli per l’Inverno 2019-2020, grazie ad una nuova analisi di Severe Weather Europe e con il supporto delle mappe contenute nella gallery scorrevole in alto, a corredo ...

Previsioni Meteo Milano : nubi - foschia - un po’ nebbia ma piogge scarse. Peggiora nel Weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Mattinata uggiosa quella odierna sulla città di Milano per via di umidità medio-basse piuttosto significative con estesa foschia, anche nebbia e un’ampia copertura del cielo. Il campo barico è in progressivo deterioramenti anche sulla verticale milanese, per un moderato affondo instabile nordatlantico in procinto di interessare l’Italia, ma esso risulterà poco o per nulla incisivo per il capoluogo ...

Meteo Roma : Previsioni per giovedì 31 ottobre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 31 ottobre Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono piogge diffuse, le quali si faranno via via più intense nel corso della serata. Tempo generalmente instabile anche in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 31 ottobre Tempo generalmente asciutto al mattino ma con nuvolosità diffusa, localmente più compatta sull’Alto ...

Previsioni Meteo - ecco il primo freddo : arriva la Bora - crollano le temperature : meteo, arriva il primo freddo. Il tempo sull'Italia è destinato a mutare ancora una volta; dopo una lunga parentesi stabile e con valori termici sopra le medie stagionali, ecco che...

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : ponte di Ognissanti con maltempo - freddo e neve. Il bollettino fino al 5 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni, con foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura al mattino e durante la sera. Possibilità di deboli precipitazioni a carattere sparso sulle aree alpine centroccidentali e appenniniche mentre sulle pianure possibilità di isolate deboli ...

Previsioni Meteo Novembre : tante piogge in arrivo - poi fasi più fredde continentali. La tendenza mensile : Previsioni Meteo Novembre – A qualche giorno dall’inizio del mese di Novembre, facciamo una consueta analisi sulla possibile evoluzione dell’ultimo mese autunnale. Naturalmente parliamo di tendenza, intendendo per essa una proposta di evoluzione sulla base delle indicazioni dei maggiori indici teleconnettivi, evoluzione di massima che rileverà alcuni punti essenziali che potranno contraddistinguere la circolazione prevalente. ...

Previsioni Meteo 30 ottobre : sull’Italia arrivano freddo - vento - temporali e calo termico : Le Previsioni meteo annunciano a partire da mercoledì 30 ottobre l'addio definitivo all'estate prolungata e l'avvio del vero autunno. Una nuova ondata di maltempo infatti porterà vento, temporali e calo termico da nord a sud per gli ultimi giorni di ottobre e l'inizio di novembre interessando anche il ponte di Ognissanti.Continua a leggere