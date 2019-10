Premier League | una nuova tecnologia per potenziare il VAR

Risultati Premier League - 10^ giornata : il Liverpool vince in rimonta - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata si apre con un risultato sorprendente: Southampton-Leicester finisce infatti 0-9. Risultato più unico che raro con Vardy e compagni che tornano a sognare dopo la Premier vinta con Ranieri. Ma se il Leicester chiama, il City non sta di certo a guardare: tris all’Aston Villa e nuovamente seconda ...

Premier League - dove vedere Liverpool-Tottenham in Tv e streaming : La Premier League propone in questo weekend un match davvero interessante: il Liverpool sempre capolista solitario con 25 punti, 6 in più sui campioni in carica del Manchester City, affronta un Tottenham in crisi in campionato, settimo a quota 12, ma uscito rinfrancato dal turno di Champions League, grazie al 5-0 rifilato alla Stella Rossa. […] L'articolo Premier League, dove vedere Liverpool-Tottenham in Tv e streaming è stato realizzato ...

Goleada in Premier League - il Leicester eguaglia il record di Red Devils e Spurs : Notte magica per il Leicester, eguagliato il record di Goleada della Premier League a spese del Southampton. Goleada Premier – Il Leicester, vincendo ben 9-0 sul campo del Southampton eguaglia il record di gol nella stessa partita, senza subirne, in Premier League. Foxsport riporta: “La squadra di Brendan Rodgers dilaga al St.Mary’s rifilando al Southampton la sua peggior sconfitta della storia in Premier League. ...

Risultati Premier League - 10^ giornata – Pazzesco Leicester - 9 reti a Southampton! La classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata si apre con un risultato sorprendente: Southampton-Leicester finisce infatti 0-9. Risultato più unico che raro con Vardy e compagni che tornano a sognare dopo la Premier vinta con Ranieri. Si prosegue sabato con 5 gare. Il Manchester City riceve l’Aston Villa, il Chelsea fa visita al Burnley. ...

Risultati Premier League - 10^ giornata : il programma e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata sarà aperta da Southampton-Leicester. Si prosegue sabato con 5 gare. Il Manchester City riceve l’Aston Villa, il Chelsea fa visita al Burnley. Domenica impegnate le altre big. L’Arsenal riceve il Crystal Palace, match molto interessante tra Liverpool e Tottenham, il Manchester Utd è ...

Risultati Premier League - 9^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca il nono turno del campionato inglese. giornata che si apre con Everton-West Ham alle 13,30 di sabato. Sei gare alle 16, tra cui Chelsea-Newcastle e Tottenham-Watford. Alle 18,30 il Manchester City è di scena a Londra sul campo del Crystal Palace. Il big match si gioca domenica. In campo Manchester United e Liverpool. L’Arsenal fa visita allo Sheffield United nel “Monday Night”. Il ...

Guida FIFA 20 Ultimate Team Premier League - come comporre la squadra perfetta : A distanza di diverse settimane dalla sua uscita, FIFA 20 resta costantemente tra i titoli più giocati del momento. Non un dato sorprendente, visto il grandissimo seguito che il titolo di Electronic Arts è stato in grado di costruirsi nel corso degli anni, con un gameplay magnetico che spinge l'utenza a giocare sempre quella partita in più prima di spegnere la propria console. Chiaramente grande merito lo hanno sempre le modalità di gioco ...

Futuro in Premier League - Allegri ‘rimpolpa’ il proprio staff : secondo la stampa inglese c’è una new-entry : secondo i tabloid inglesi, Massimiliano Allegri allenerà presto in Premier League e, nel suo staff, dovrebbe entrare Patrice Evra Conclusa l’avventura con la Juventus alla fine della scorsa stagione, Massimiliano Allegri si gode alcuni mesi di relax in attesa di tuffarsi in un altro progetto, che potrebbe condurlo in Premier League. secondo la stampa britannico, la prossima tappa dell’allenatore livornese sarà il Manchester ...

Fifa 20 : Aubameyang è il POTM di settembre della Premier League! SBC disponibile! : Pierre Emerick Aubameyang è il vincitore del POTM di settembre della Premier League! Il giocatore dell’Arsenal si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Alexander-Arnold (Liverpool) De Bruyne (Manchester City) Mahrez (Manchester City) McGinn (Aston Villa) Son (Tottenham) Ricardo Pereira (Leicester) Wilson (Bournemouth) 4 games, 5 goals, 95 pace ⚡ @Aubameyang7 is your […] L'articolo Fifa 20: ...

FIFA 20 : annunciati i candidati al POTM di settembre della Premier League : EA Sports ha annunciato pochi minuti fa i nomi dei candidati al POTM di settembre della Ligue 1, novità di questa edizione, premio che verrà assegnato dalla UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francese, al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente. I 3 candidati sono Victor Osimhen (LOSC Lille) Nicolas Pallois […] L'articolo FIFA 20: annunciati i candidati al POTM di settembre della Premier ...

Karate - Premier League Mosca 2019 : Viviana Bottaro - Luigi Busà e Angelo Crescenzo si confermano ai vertici : La sesta tappa stagionale della Premier League di Karate, che si è svolta l’ultimo fine settimana a Mosca (Russia), ha confermato ulteriormente come siano tre gli atleti di punta del movimento azzurro: Viviana Bottaro (kata), Angelo Crescenzo (-60 kg) e Luigi Busà (-75 kg). Anche questa volta non hanno deluso le aspettative, riuscendo a chiudere tra i migliori al mondo e conquistare così altri punti fondamentali per il ranking olimpico. La loro ...