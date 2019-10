Politi | da Torpignattara parte rinascita Roma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)– Oggi con Matteo Salvini abbiamo incontrato centinaia di persone, visitato il quartiere e il mercato di via F. Laparelli. Il grido d’aiuto lanciato dagli abitanti del quartiere è allarmante. Una zona distrutta da anni di ideologia sinistra e dal falso buonismo anche il Movimento 5 stelle con Virginia Raggi ha contribuito a peggiorare la situazione di degrado. I negozi italiani stanno sparendo, i mercati rionali chiudono, le famiglie non comprano più casa a. Tra moschee abusive e rifiuti ovunque sembra una zona abbandonata, salvata solo dal volontariato di tante donne e uomini che ogni giorno si danno da fare per aiutare il quartiere. Da queste zone deve partire il riscatto della città, un riscatto che coinvolga tutti, a partire dalla sicurezza ai controlli sugli esercizi commerciali abusivi. Abbiamo ben chiare le priorità del quartiere. Non promettiamo la luna, ...

