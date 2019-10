PlayStation punta a nuove acquisizioni?

Sony punta al PlayStation VR di nuova generazione : Mentre PS5 è stata annunciata e sappiamo arriverà per natale 2020, si è già iniziato a parlare di next gen e non poteva certamente esimersi dalla curiosità dei fan anche il PlayStation VR.Come possiamo vedere, la stessa fonte che aveva parlato del dev-kit di PS5 lo scorso agosto, indiscrezione poi rivelatasi attendibile, ora ha iniziato a parlare del nuovo PlayStation VR.Stando ai brevetti Sony, il PS VR2 dovrebbe essere dotato di due camere ...

PlayStation 5 potrebbe utilizzare uno schermo olografico 3D? Spunta un brevetto di Sony : A metà del 2017, Sony Interactive Entertainment ha inviato un brevetto per uno "schermo olografico". Il brevetto è stato pubblicato il 3 settembre 2019 e descrive il funzionamento tecnico di un display in grado di mostrare contenuti olografici, in particolare videogiochi.A differenza della maggior parte delle soluzioni 3D attualmente disponibili, lo schermo olografico di Sony non richiede all'utente di indossare occhiali 3D. Questo è ovviamente ...

La PlayStation 5 consumerà meno energia : gli altri big che puntano forte sull’ambiente : Anche Amazon e Google hanno appena annunciato nuovi e più ambiziosi obiettivi. Apple e Facebook guidano il plotone dei colossi impegnati per la sostenibilità e per prodotti che impattino meno