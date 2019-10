PlayStation Now raggiunge quota 1 milione di abbonati

Xbox Game Pass Ultimate supera PlayStation Now ed è il servizio in abbonamento con i giochi migliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...

Come giocare con i giochi PlayStation Now sul PC : Non avete una Playstation 4 ma volete giocare ai titoli per la suddetta piattaforma su PC? Potete farlo grazie al servizio Playstation Now, a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere. Come giocare in Streaming su PC ai giochi PS4 Prima di tutto dovete abbonarvi al servizio Playstation Now, potete farlo da QUI, con la possibilità di provare i giochi per un mese gratuitamente, dopo di che assicuratevi di ...

PlayStation Now usa ora lo stesso slogan pubblicitario di Xbox Game Pass : Ieri vi abbiamo riportato tutte le novità di PlayStation Now, che sta finalmente abbassando il suo prezzo per tutti gli abbonamenti disponibili e introducendo diversi titoli di successo per un tempo limitato, come GTA V e God of War.Questo si unisce a una grande spinta promozionale, che è il motivo per cui potreste vedere vari annunci su PS Now su Internet.In modo piuttosto singolare, i primi annunci che Sony ha iniziato a pubblicare su Internet ...