Pirati dei Caraibi | la Disney affida il reboot al creatore di Chernobyl

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Niccolò Sandronideitorna in una nuova veste, dallaingaggiano l’autore della serie tvper riportare la saga al successo di un tempodei, una delle saghe più redditizie e conosciute del cinema, riparte da zero. La, nel vasto progetto di ricostruzione che sta affrontando in questi mesi, ha deciso di rinnovare la storia raccontata nei film suiche fino ad ora ha avuto come protagonisti Keira Knightley, Orlando Bloom ma soprattutto Johnny Depp, rispettivamente nei ruoli di Elizabeth Swann, Will Turner e Jack Sparrow. Già da alcuni mesi si sapeva che Johnny Depp non avrebbe più fatto parte deidei, ma ora arriva la notizia che, oltre al fatto che le nuove avventure non saranno collegate alle precedenti e che sarà quindi un, cambiano anche gli sceneggiatori a capo della saga. Per la realizzazione ...

